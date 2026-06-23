Adelante con el Comandante: Portugal golea a Uzbekistán y dice presente en el Mundial

Letalidad activada. De la mano de Cristiano Ronaldo, Portugal venció 5-0 a Uzbekistán y lucha por pasar a 16avos del Mundial, en un duelo que consagró al Comandante como el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo

Los goles portugueses este martes llegaron con Ronaldo a los 6 y a los 39 minutos, una anotación de tiro libre de Nuno Mendes (17'), un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87') y un autogol de Abdukodir Khusanov (60').

Los muchachos de Roberto Martínez volvieron a su mejor versión, con un medio campo sólido, armador de juego, donde todos participaban. Bruno Fernandes y Vitinha controlaron ritmo y posesión. Esta vez, entendiéndose con CR7, a diferencia de en su debut con RD Congo.

Uzbekistán, de la mano de Fabio Cannavaro y por primera vez en un Mundial, tuvo algunos chispazos, con un gol anulado y, aunque siempre quiso atacar, la Seleção contuvo con eficacia.

- Jornada Perfecta -

Cristiano Ronaldo arribó al estadio sonriente, con sus zapatos de fútbol color rosa incandescente en la mochila. Lucía jovial, saludando a todos, como optimista por lo que vendría después.

El recinto de los Houston Texans, techado y climatizado, estaba al tope y con hinchas que pintaban las tribunas de rojo granate. Y no solo eran portugueses.

Portugal salió con ganas de demoler. Así lo hizo saber el propio CR7 desde el arranque, tras una descarga por la izquierda de Nuno Mendes a la que el comandante no llegó a ponerle el botín.

Antes ya había avisado con Bruno. Portugal tocaba la puerta temprano e iba a entrar como fuere.

Una acción rápida de João Cancelo mandó un centro hacia el centro del área. Ronaldo le ganó el espacio a los centrales y anotó de primera, por fin, llegó su primer gol, dando de beber a una hinchada sedienta de sus goles.

"¡Síuuu!", gritó el estadio al unísono en el Houston Stadium, aquel recinto donde el gol le había sido esquivo durante su debut ante RD Congo (1-1).

Uzbekistán, que jugaba con cierta intermitencia, trataba sin éxito de ordenarse para contener la arremetida lusa. Una falta en la boca del área uzbeka dejó la bola lista nuevamente.

Ronaldo se llevó la atención del portero Abduvakhid Nematov, a la espera del tiro libre, pero fue Nuno Mendes quien lo sorprendió en su primer palo, anotando el segundo para Portugal.

Los dirigidos por Cannavaro, no obstante, no iban a entregar el partido fácilmente.

Los debutantes aprovecharon una desinteligencia en la zaga portuguesa y Aziz G'aniev remató con la derecha desde fuera del área a los 30 minutos. Pero el tanto se anuló porque antes hubo una falta de Abbosbek Fayzullaev contra Joao Cancelo.

Nada importaba. La letalidad de Ronaldo había sido activada. A los 39 minutos, un pase quirúrgico de Bruno Fernandes le quedó servido a CR7, definiendo con maestría ante la salida del portero rival.

"¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo!", cantaba la tribuna, al ritmo de la melodía de Seven Nation Army de The White Stripes.

El portugués hizo historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo, luego de sus tantos ante Uzbekistán.

Casi al cierre de la primera mitad, la defensa uzbeka sacó un tiro de Ronaldo de la línea, evitando el hat trick.

- Susto y otro gol -

Al retorno del descanso, una jugada de laboratorio dejó habilitado a Cristiano Ronaldo. Listo para disparar, tuvo una colisión con el portero en la puerta del arco. El equipo médico y la banca se levantó de susto.

Aunque el Comandante siguió en batalla. Tras un tiro de esquina y una confusión en el área uzbeka, Cristiano desliza el balón hacia el arco rival. La bola impactó en Abdukodir Khusanov y se va adentro, impulsada por el propio arquero Nematov.

Después CR7 se dio el lujo de acomodar el balón para un disparo que el portero controló, conteniendo un poco la masacre.

Sin embargo, la goleada no había terminado. El atacante del AC Milan, Rafa Leão, que entró en el segundo tiempo, marcó el quinto con un remate de derecha, de primera y al ángulo. Todo estaba consumado.

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia el 27 de junio en Miami. Uzbekistán, sin puntos y con un pie afuera, se medirá con RD Congo en Atlanta.