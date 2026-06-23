Trump e Irán chocan por el acceso a las plantas nucleares dañadas del régimen

WASHINGTON.- Las complejas negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra sumaron este martes un nuevo -y enésimo- capítulo, en este caso sobre la pulseada por las inspecciones a las instalaciones nucleares del régimen dañadas, uno de los ejes claves del diálogo, con versiones cruzadas este martes entre el presidente Donald Trump y las autoridades iraníes.

Luego de que más temprano Irán afirmara que no planea que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que lidera el diplomático argentino Rafael Grossi, realice inspecciones a sus plantas, el líder republicano aseguró que el régimen había “aceptado completa y totalmente las inspecciones nucleares de más alto nivel durante mucho tiempo en el futuro“ a pesar de sus “protestas y declaraciones falsas en sentido contrario”.

Despite their protestations and false statements to the contrary, coupled with the drumbeat of the Fake News, which is doing everything possible to make the U.S. Victory as small and insignificant as possible, Iran has fully and completely agreed to highest level Nuclear… pic.twitter.com/G2IOiaNJEp — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 23, 2026

“Esto asegurará la ‘honestidad nuclear’. Si no hubieran aceptado esto, ¡no habría más negociaciones!“, afirmó Trump, que tiene como uno de sus objetivos asegurar que el régimen no desarrolle armas nucleares con el material enriquecido que aún conserva.

El mensaje del mandatario, a través de su red Truth Social, llegó en respuesta a las afirmaciones del vocero del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en una conferencia de prensa, en la que sostuvo que no mantuvieron “ninguna reunión” con Grossi ni que existe “ningún plan para que el OIEA realice inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes dañadas”.

El día previo, el vicepresidente JD Vance, quien lideró el equipo negociador norteamericano que se reunió con las autoridades iraníes en Suiza, también había señalado que el régimen del ayatollah Mojtaba Khamenei había accedido a nuevas inspecciones del OIEA en virtud del acuerdo. Las precisiones sobre dónde y cuándo se permitiría a los inspectores ampliar sus actividades quedaron pendientes de debate en las negociaciones técnicas.

El vicepresidente norteamericano, JD Vance, en Burgenstock, Suiza NATHAN HOWARD - POOL

“Se trata de un hito importante y del primer paso para la desnuclearización permanente, o para poner fin definitivamente a un programa de armas nucleares en Irán”, señaló Vance el lunes antes de emprender el regreso desde el complejo de Bürgenstock, en Suiza. Afirmó que el diálogo había arrojado “grandes avances”.

Sin embargo, como ya había afirmado Teherán desde los bombardeos norteamericanos de junio del año pasado contra sus plantas en Fordo, Isfahan y Natanz, en la Operación Martillo de Medianoche, Baghaei repitió que no hay un protocolo para las inspecciones de esas instalaciones.

“Nosotros, como Estado miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y como país comprometido con los acuerdos de salvaguardias, continuaremos siguiendo el procedimiento habitual, y creo que ese procedimiento habitual es bastante claro”, remarcó el vocero, quien añadió que cinco aspectos del acuerdo inicial deben implementarse plenamente antes de que comiencen las negociaciones sobre el expediente nuclear y el posible papel del OIEA.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Irán ya estaba sujeto a inspecciones periódicas como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y aceptó una supervisión más intrusiva en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, el acuerdo nuclear de la administración de Barack Obama que Trump ha criticado con frecuencia.

Luego de que el líder republicano retirara a Estados Unidos de ese acuerdo en en 2018, Irán bloqueó el acceso del OIEA a algunos emplazamientos, si bien las inspecciones continuaron en otras instalaciones.

Densas columnas de humo elevándose tras ataques aéreos en Baharestán, en la provincia central iraní de Isfahán - - UNKNOWN/UGC

Trump insistió en que a raíz de que Irán había aceptado las inspecciones -según su versión- y “otras grandes concesiones que está haciendo” el régimen, había permitido que el estratégico estrecho de Ormuz -clave para los mercados energéticos- permanezca abierto, sin el bloqueo naval que aplicó el Ejército norteamericano en respuesta al cierre activado por la Guardia Revolucionaria durante el conflicto bélico.

“Sin embargo, todos los barcos permanecen en su lugar en caso de que sea necesario reinstaurar el bloqueo, lo cual parece, en este momento, altamente improbable”, advirtió Trump.

Washington y Teherán, que buscan consolidar el acuerdo provisional firmado la semana pasada por Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tras más de tres meses de guerra, pactaron una hoja de ruta hacia un acuerdo permanente en un plazo de 60 días durante las conversaciones Bürgenstock, con la participación de Pakistán y Qatar como mediadores.

El domingo, Grossi se reunió en Bürgenstock con el director del Departamento Federal de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, para evaluar “los recientes desarrollos respecto a Irán, el camino por delante y el importante papel de la OIEA”, según señaló en X. El diplomático argentino es, además, candidato a suceder a António Guterres como secretario general de la ONU.

Met with @SwissMFA’s @ignaziocassis in Bürgenstock 🇨🇭 to take stock of recent developments regarding Iran, the path ahead and the important role of the @IAEAorg.



At this critical moment, it’s important to give diplomacy every opportunity to succeed.



Thanks to Switzerland for… pic.twitter.com/x7an0XqOzo — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) June 21, 2026

Ese mismo día, la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim había remarcado que Estados Unidos quería que Grossi estuviera presente en las negociaciones cara a cara entre Teherán y Washington en Suiza, pero que el régimen descartó esa idea. El año pasado, Grossi enfrentó graves amenazas por parte de autoridades iraníes, que vincularon sus declaraciones sobre el estado de su programa nuclear a la ofensiva de Estados Unidos contra sus instalaciones.

El memorándum de entendimiento que Trump firmó el miércoles en el Palacio de Versalles, sentado junto al presidente francés, Emmanuel Macron, otorgaba a Estados Unidos e Irán un plazo de 60 días para resolver sus disputas más complejas, incluidas las relativas al destino de las reservas de uranio de Irán -estimadas en 450 kilos- y a la reapertura del estrecho de Ormuz.

En ese sentido, Irán afirmó este martes que pretende mantener el control de esa vía marítima, mientras equipos de ambas partes continúan las conversaciones técnicas en Suiza para avanzar en el acuerdo.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tras firmar el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, en Teherán. HANDOUT - IRIB

En tanto, Pezeshkian llegó este martes a Pakistán para mantener conversaciones con funcionarios que mediaron en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, en medio de las versiones cruzadas por las inspecciones a las plantas nucleares.