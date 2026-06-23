Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este martes 23 de junio
Colombia enfrenta a RD Congo por Grupo K; Inglaterra mide fuerzas con Ghana mientras Portugal busca recuperarse ante Uzbekistán
En una nueva jornada del Mundial 2026, este martes 23 de junio se lleva a cabo la segunda fecha de los grupos K y L con cuatro partidos decisivos para el rumbo de los seleccionados. El balón comienza a rodar a las 13 hs con el enfrentamiento entre Portugal y Uzbekistán. En tanto, Colombia cierra el día con un duelo clave para consolidarse en el primer puesto de su zona.
Partidos del Mundial 2026 hoy: cruces de los grupos K y L con Colombia, Portugal e Inglaterra
El martes 23 de junio promete ser un día de gran atractivo para los aficionados del deporte, con enfrentamientos que determinarán el lugar de cada selección en grupos con clasificaciones reñidas y pocas diferencias de puntos.
A lo largo del día, se llevarán a cabo cuatro partidos pautados en distintas sedes norteamericanas: Estadio Houston, Estadio Boston, Estadio Toronto y Estadio Guadalajara.
De acuerdo con el calendario oficial de la competencia internacional, hoy se jugarán los cruces Portugal vs. Uzbekistán, Panamá vs. Croacia, Inglaterra vs. Ghana y Colombia vs. República Democrática del Congo, todos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos.
La transmisión en español es por Telemundo; en inglés, para los partidos entre Portugal-Uzbekistán, Panamá-Croacia e Inglaterra-Ghana, irá por Fox. Por su parte, Colombia-República Democrática del Congo se podrá ver por FS1. El streaming en español está disponible en Peacock para todos los duelos.
Horarios en EE.UU. de Portugal-Uzbekistán, Inglaterra-Ghana, Panamá-Croacia y Colombia-RD del Congo
Para este martes 23 de junio, el calendario del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es el siguiente:
- 13 hs - Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Estadio Houston, con capacidad para 68.777 espectadores
- 16 hs - Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Estadio Boston, con lugar para 64.146 espectadores
- 19 hs - Panamá vs. Croacia – Grupo L - Estadio Toronto, plazas para 43.036 espectadores
- 22 hs - Colombia vs. RD del Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara, con capacidad para 45.664 espectadores
La FIFA aclara en su apartado destinado a los estadios de la Copa del Mundo que el aforo neto puede cambiar según el partido y la organización.
La segunda jornada será clave para cada participante. En su debut, Portugal no pudo superar a RD del Congo y, tras el 1 a 1, quedó con un solo punto. Por su parte, Uzbekistán perdió contra Colombia por 3 a 1, por lo que, sin sumar unidades, se ubica en el fondo de la tabla.
Por su parte, el seleccionado sudamericano tendrá el desafío de replicar su desempeño en el primer partido para vencer al Congo y consolidarse como el líder del grupo.
Por el lado del grupo L, Inglaterra se impuso por 4 a 2 frente a Croacia en su debut, por lo que ocupa la primera posición con tres puntos. En el segundo puesto está Ghana, que superó a Panamá por 1 a 0, y ahora tendrá uno de sus mayores desafíos frente al seleccionado inglés.
Última fecha de los grupos K y L
Luego de esta jornada del martes 23 de junio, los seleccionados que conforman los grupos K y L afrontarán la última fecha el sábado 27 de junio:
- 17 hs - Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
- 17 hs - Croacia vs. Ghana – Grupo L - Estadio Filadelfia.
- 19.30 hs - Colombia vs. Portugal – Grupo K - Estadio Miami.
- 19.30 hs - RD del Congo vs. Uzbekistán – Grupo K - Estadio Atlanta.
Este año, el formato de clasificación es distinto, con el inicio de la ronda de eliminación en los 16avos. Los dos primeros de cada grupo clasifican directamente a esa ronda de 32; los ocho mejores terceros entre los 12 grupos también avanzan a la siguiente etapa, en una de las principales novedades del nuevo sistema ampliado a 48 selecciones.
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