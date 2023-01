Adele se quebró en vivo al ver la foto que un hombre del público le mostró en su celular: “Lo siento”

escuchar

La cantante Adele pasó increíbles momentos con sus fans en Caesars Palace durante su noveno fin de semana en Las Vegas. La estrella ganadora del Grammy de nuevo está en boca de todos, tras romper en llanto en medio de una de sus canciones más conocidas, cuando un hombre del público le mostró una foto desde su celular. Este enternecedor momento quedó grabado y conmovió a millones de sus fans en las redes sociales.

Todo empezó cuando la intérprete caminó cerca de la audiencia durante la canción “When we were young”, en su concierto del viernes pasado. Algunos de los asistentes entonaban la balada y otros se tomaban selfies con ella. No obstante, un hombre de la tercera edad fue captado por la cámara mientras le mostraba a Adele la fotografía de una mujer. De inmediato, comenzó a llorar, aunque en ese instante no dio ninguna explicación.

Un hombre le mostró a Adele la fotografía de su mujer durante el concierto @adeleaccess/TiKTok

Entonces, ya con el corazón roto, la artista entonó su éxito de 2011 “Someone like you” y se la dedicó al fan que la había conmovido. “Esto es para ti”, expresó la británica de 34 años mientras señalaba al hombre que le había mostrado la postal. Cuando terminó de cantar, se detuvo un momento y expresó con la voz quebrada el motivo por el que había estallado en lágrimas:

“Mientras camino entre la multitud, desearía que ustedes vieran lo que yo veo. Hablo con algunas personas todas las noches, pero luego veo estas pequeñas historias... y ahí había un hombre, estaba justo ahí... ¿pueden verlo sosteniendo su teléfono? Creo que es su esposa en su teléfono, y no creo que ella esté acá, y realmente me conmovió. Creo que estás acá solo y lo siento tanto. Siento tanto tu pérdida. Y siento no haberme dado cuenta de lo que me estabas mostrando hasta que estuve ahí. Veo estos detalles de la vida de las personas cuando camino y es tan hermoso”.

Adele no pudo contener las lágrimas por la historia de uno de sus fans

En ese sentido, la también ganadora del Oscar especuló que quizá se trataba de su pareja que no había podido asistir al concierto. Por lo tanto, que él estuvo presente en el show con una fotografía de ella para hacerla presente. “Es tan hermoso”, concluyó.

El video del momento quedó grabado en la cuenta oficial de Adele Access (@adeleaccess) y consiguió más de 7,5 millones de reproducciones en cuestión de horas. Algunas personas que vieron el clip rápidamente se pronunciaron en los comentarios para aplaudir el emotivo mensaje de la cantante hacia sus fans: “Si Adele llora, nosotros lloramos”; “¿Cuántas veces tengo que llorar viendo estos videos?”.

La gira de Adele, un hito en redes sociales

En Instagram, la cantante de “Hello” ha compartido todos los momentos destacados de cada uno de los fines de semana que se ha presentado como parte de su gira Weekends With Adele. Entre los más destacados, están las ocasiones en que algunas parejas se han comprometido, así como la celebración de Año Nuevo y Navidad.

Hace un par de semanas, una mujer identificada como Rebecca Feinglos y su grupo de amigos “solteros” celebraron su independencia amorosa en el concierto de Adele. Según informó el medio Dailymail, la cantante también lloró cuando se percató del festejo de la mujer de 33 años. “Celebremos dejar relaciones que no son buenas para ti”, expresó esa noche.

Adele tiene planeado ofrecer más conciertos en 2023 como parte de su gira 30, en la que pretende presentar sus últimos éxitos. El costo de las entradas va desde US$999 hasta los US$1631 por noche, según datos de Vivid Seats.

