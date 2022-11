La extraña desaparición de Adele en el escenario de Las Vegas que genera misterio: “¿A dónde se fue?”

escuchar

Luego de 10 meses de retrasar sus conciertos en Las Vegas, parece que Adele les dio una recompensa a sus seguidores con la calidad de su show. La cantante de “Hello” ya se presenta cada fin de semana en el Caesars Palace, en donde da un espectáculo que deja sin palabras a sus seguidores. Hay una parte en especial que los ha dejado desconcertados. Al final de su acto, la británica hace un truco que representa muy bien la “magia” de esta ciudad.

Hace poco, la ganadora del Emmy, el Grammy y el Oscar se enfrentó con uno de los momentos más difíciles de su trayectoria. Las reacciones y críticas en internet la apuntaron sin piedad en enero, cuando anunció que no podía realizar sus shows “Weekends with Adele”. En ese entonces, la mitad de su equipo estaba enfermo de Covid y, aunque dijo que intentaron todo, fue “imposible finalizar el espectáculo”. Esta noticia no dista de la que suelen dar muchas estrellas, pero el descontento se agudizó porque los conciertos debían iniciar al día siguiente del anuncio. Para cuando el avisó llegó, algunos de sus fans ya se habían subido a un avión con destino al espectáculo.

Adele anunció con un video la suspensión de sus shows en Las Vegas

Antes de comenzar a mediados de noviembre, Adele fue a su cuenta de Instagram y se sinceró sobre cómo se sentía: “Estoy muy emocionada, increíblemente nerviosa, pero no puedo quedarme quieta porque estoy emocionada (...) Tal vez sea porque no empecé cuando se suponía que debía hacerlo. Tal vez sea porque es noche de estreno, tal vez sea porque el Hyde Park fue muy bien (...) Pero es seguro decir que nunca he estado más nerviosa antes en un espectáculo en mi carrera, pero al mismo tiempo desearía que hoy fuera mañana”, escribió la artista.

El truco de Adele en Las Vegas que sorprendió

El truco de Adele en Las Vegas que sorprendió a sus seguidores

Ahora, de acuerdo con los videos que han capturado aquellas personas privilegiadas que pudieron vivir el show en primera persona, Adele sorprende a su público en una parte especial. Mientras interpreta “Love is a Game”, que es la última canción del set list, una lluvia de papelitos rosas brillante la invaden y caen del techo sobre ella hasta que, casi como por arte de magia, se desvanece del escenario.

Para cuando el confeti deja de salir, ella simplemente desaparece. Sus seguidores más leales seguramente recuerdan un detalle. Cuando canceló las presentaciones hace unos meses, dejó una promesa que se cumpliría con este truco: la de dar un show para recordar y también para sorprender a los que se decepcionaron.

El momento gris que atravesó habría sido el impulso para innovar. En una entrevista radiofónica de julio, habló de las suspensiones y dijo que “definitivamente había sentido la decepción de todo el mundo”, algo que la había “devastado”. Con un triunfal regreso a los escenarios, ahora se presenta los fines de semana en el Coliseo del Caesar Palace en Las Vegas hasta el 25 de marzo de 2023. Recientemente sumó dos fechas especiales, el 30 y 31 de diciembre para darle la bienvenida al Año Nuevo.

