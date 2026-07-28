Adolescente de 15 años detenido por tiroteo en Seattle tenía un arma fantasma, dice la policía

SEATTLE (AP) — El adolescente de 15 años arrestado tras un tiroteo en un festival gastronómico cerca de la Space Needle de Seattle durante el fin de semana portaba un arma fantasma con un cargador extendido, informó la policía el martes.

El jefe de policía Shon Barnes declaró en una conferencia de prensa que el arma era una pistola de 9 mm de Polymer80, una empresa ya desaparecida que en su momento fue un fabricante líder de piezas para armas fantasma.

Los investigadores también recuperaron otras dos armas y 14 casquillos, disparados por armas de dos calibres distintos, agregó.

El tiroteo, realizado en las últimas horas del festival Bite of Seattle, dejó tres personas muertas, entre ellas, un pistolero de 19 años, y al menos cuatro personas heridas, incluido un niño pequeño. Las autoridades piensan que la violencia estuvo relacionada con pandillas y revisan cualquier video de vigilancia disponible e interrogan a víctimas y testigos en un esfuerzo por identificar a otras personas que pudieran haber participado.

Una posible octava persona que pudo haber sido herida por disparos se registró en un hospital después del tiroteo, pero se fue antes de que los investigadores pudieran realizar una entrevista, agregó Barnes. Diversos obstáculos legales les han impedido obtener la identidad del paciente, añadió.

Las armas fantasma son armas de fuego fabricadas de manera privada que carecen de números de serie utilizados para rastrearlas y a menudo se compran sin una verificación de antecedentes.

Funcionarios de las fuerzas del orden afirman que las armas fantasma, que comprenden las que se elaboran con impresoras 3D, se han utilizado cada vez con mayor frecuencia en delitos violentos en todo Estados Unidos.

El arma que el joven de 15 años había disparado cuando se entregó a la policía estaba equipada con un cargador extendido de 33 balas, dijo Barnes. El cargador aún tenía 19 proyectiles.

El domingo por la noche, en el lugar de los hechos, la policía también recuperó una pistola de 9 mm que no creen que se haya utilizado en el tiroteo.

Y el lunes, cuando se permitió que los vendedores de comida regresaran al área para limpiar y recoger su equipo, se descubrió una tercera arma: una Glock 45 modelo 9 mm con un interruptor que le permitía disparar de manera completamente automática, dijo Barnes. La policía cree que esa arma fue disparada durante el tiroteo. Tenía un cargador extendido de 40 balas, con 21 balas restantes.

En un documento presentado el lunes en el tribunal de menores en Seattle, la policía dijo que, en su opinión, había al menos tres tiradores: el joven de 15 años, un conocido que murió en la escena y “al menos otro sospechoso desconocido”. Las autoridades habían dicho anteriormente que creían que había dos.

La Oficina del Médico Forense del Condado de King identificó el lunes a los fallecidos como Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años, Ashley Whitehead, de 56, y Junior Cee Niko Semo, de 19.

Villalba era un esposo y padre de tres hijos conocido por su amabilidad y disposición para ayudar a los demás, según una campaña de GoFundMe lanzada el lunes para ayudar a su familia con los gastos del funeral. Murió por una herida de bala en el torso, mientras que Whitehead murió por un disparo en la pelvis y Semo murió por múltiples heridas de bala, según la oficina del médico forense.

Whitehead se había mudado a Washington desde Alabama hace un año y disfrutaba del festival con una de sus hijas adultas cuando fue baleada, dijo su prima Michelle Whitehead a The Associated Press. Fue llevada al hospital y murió en el quirófano, comentó.

Ashley Whitehead adoraba a sus dos hijas adultas y también amaba la naturaleza y las artes y manualidades, dijo su prima.

“Yo la consideraría simplemente un espíritu libre. Tenía el mejor sentido del humor, la mejor sonrisa hermosa”, expresó.

El lunes por la noche en el centro, durante una vigilia Michelle Whitehead formó parte de las docenas de personas con un cartel que decía “Whitehead Strong” mientras el grupo guardaba un momento de silencio y levantaba las linternas de sus teléfonos para honrar a los que habían sido asesinados. Había velas y flores a su alrededor.

Los cuatro heridos son un niño de dos años, dos hombres de 23 y 27 años, y una mujer de 39 años, todos los cuales fueron dados de alta, dijo un portavoz del hospital.

Uno de los heridos caminaba con una bicicleta cuando fue alcanzado, según el documento del tribunal. El niño pequeño estaba con su madre.

Rush informó desde Portland, Oregon.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.