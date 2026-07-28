Héroe a los 16 años: arriesgó su vida para salvar a un niño en el mar y Trump lo va a condecorar

LOS ANGELES.– Un joven socorrista de 16 años, que salvó a un niño de las fuertes olas en Santa Cruz, California, será recibido en la Casa Blanca para recibir un reconocimiento por el rescate, anunció el martes el presidente Donald Trump.

El rescate de un chico en el mar

El dramático rescate acuático ocurrido el fin de semana pasado en la playa de Seabright quedó grabado en video.

Las imágenes muestran al socorrista, cuyo nombre aún no fue revelado, sujetando al niño y manteniendo su cabeza a flote mientras eran azotados por una ola tras otra. El joven, junto con otro compañero, finalmente logró poner al niño a salvo en tierra firme.

“Vamos a traer a este joven héroe, y a su familia, a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una Alta Condecoración Civil”, dijo Trump en una publicación en redes sociales. “¡Muy valiente, se lo merece!”.

El hijo de Trump, Eric, dijo que el socorrista debería recibir la “máxima condecoración civil”.

El testigo Scott Vander Dussen dijo que las olas llegaban con una cadencia e intensidad normales antes de que todo se descontrolara.

“Todo cambió en un instante”, dijo. “Tomó a mucha gente por sorpresa. Desafortunadamente, este joven se vio superado y arrastrado en cuestión de segundos”.

Tras ser rescatado, el niño fue evaluado por los paramédicos antes de ser entregado a sus padres, dijo Vander Dussen.

Varios transeúntes intentaron ayudar al igual que el joven, pero la fuerza del oleaje los derribó rápidamente.

Los socorristas profesionales explicaron que, si bien agradecían estos esfuerzos, pueden generar involuntariamente más víctimas.

“Comprendo el instinto de querer ayudar a alguien. Y a menudo, la forma más eficaz de ayudar es conseguir que alguien capacitado y profesional responda a esa situación”, dijo Anaiis Moise, Oficial de Seguridad Marítima de la Ciudad de Santa Cruz.

El hombre que compartió el video dijo: “Mi intención al compartir el video era mostrar una advertencia a las personas que van a la playa. Queremos que la gente venga, se divierta, disfrute del clima, pero que regrese a casa sano y salvo”.

Los socorristas de los parques estatales de California en Santa Cruz emitieron un comunicado en el que afirman: “Durante el fin de semana hemos realizado 34 rescates de bañistas que subestimaron el peligro que representan estas olas. Las condiciones cambian rápidamente y lo que parece normal puede ser mortal”.

Para quienes presenciaron el rescate, fue un recordatorio de lo rápido que el océano puede volverse peligroso.

“La gente ignora las normas y en esta zona se realizan rescates a diario. Así que las playas son seguras siempre y cuando no le des la espalda al agua y respetes las reglas”, dijo Karen Crivelli, residente del condado de Santa Cruz.

Ante la previsión de fuerte oleaje durante toda la semana, los socorristas instaron a los bañistas a conocer sus límites antes de entrar en el agua.

Agencias AP y AFP