El ICE amplía los arrestos en aeropuertos y abre un nuevo frente en la ofensiva de deportaciones

NUEVA YORK.- La administración de Donald Trump comenzó a detener a ciudadanos extranjeros con visas estadounidenses vencidas mientras transitan por aeropuertos, incluidos cónyuges de ciudadanos estadounidenses, según documentos obtenidos por The New York Times y entrevistas con abogados especializados en inmigración. La medida abre un nuevo y amplio universo de personas susceptibles de ser deportadas.

En las últimas semanas, agentes de inmigración vestidos de civil han detenido a personas en mostradores de check-in y puertas de embarque en al menos 15 aeropuertos. Algunos procedimientos se realizaron de manera discreta, mientras que otros quedaron registrados en videos tomados por pasajeros indignados.

Los arrestos recientes parecen representar una ampliación del acuerdo entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En diciembre, The New York Times había informado que agentes de ICE estaban arrestando en aeropuertos a personas con órdenes de deportación gracias a información proporcionada por las aerolíneas a la TSA.

Ahora, tras revisar documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y entrevistar a abogados de más de 25 personas de más de una docena de países detenidas recientemente en aeropuertos, el diario concluyó que el programa también abarca ahora a personas con visas vencidas, un grupo mucho más numeroso.

Cada año, cientos de miles de inmigrantes y visitantes permanecen en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas. Muchos de ellos se encuentran en una zona gris legal, ya que esperan la renovación de sus visas o la obtención de una green card, mientras cuentan con permisos de trabajo vigentes.

Hasta ahora, estas personas no eran una prioridad para las deportaciones, salvo que hubieran cometido delitos, y rara vez eran detenidas mientras aguardaban una resolución migratoria. Pero esa política cambió bajo la presidencia de Trump, cuya administración impulsa una campaña de deportaciones masivas y considera que toda permanencia después del vencimiento de una visa constituye una situación ilegal.

Los operativos del ICE en lugares de trabajo forman parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump; ahora pusieron la mira en aeropuertos Fotomontaje editado con IA

“Esta administración trabaja diligentemente para garantizar que los extranjeros que se encuentran ilegalmente en nuestro país ya no puedan volar, salvo para abandonar Estados Unidos mediante una autodeportación”, señaló un vocero del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

El organismo, sin embargo, no confirmó oficialmente la ampliación del programa.

El DHS, que supervisa a ICE, tampoco informó cuántas personas fueron detenidas bajo esta nueva iniciativa. Los arrestos coinciden con un período en el que la Casa Blanca presiona para incrementar las detenciones migratorias en todo el país. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió “aumentar la presión en las calles”, mientras la administración fijó un objetivo de 2.000 arrestos migratorios diarios, aproximadamente el doble del ritmo registrado a comienzos de este año.

Entrevistas con más de una docena de abogados de inmigración, organizaciones de defensa de inmigrantes y un empleado de una aerolínea muestran que los afectados pertenecen a perfiles muy diversos: un ingeniero que esperaba la renovación de su visa laboral, varios recién casados con ciudadanos estadounidenses y una ex au pair, entre otros.

Las imágenes de estos procedimientos inundaron las redes sociales.

Uno de los casos más difundidos fue el de Chantal Morales Rojas, una ecuatoriana de 27 años, detenida el 20 de julio cuando abordaba un vuelo de Southwest Airlines entre Denver y Oakland. Había pasado el fin de semana con la familia para la que había trabajado como au pair.

🇺🇸ICE detained an Ecuadorian woman at Denver Airport for overstaying her visa.



Chantal Alejandra Morales Rojas entered the U.S. in October 2024 on a visa valid until January 2025 and remained past that date.



She is now in custody pending removal proceedings.… — NewsForce (@Newsforce) July 22, 2026

Cuando escaneó su tarjeta de embarque, sonó una alarma y el personal de la puerta le pidió que esperara. Instantes después, dos agentes vestidos de civil la interceptaron en el puente de embarque.

“Dijeron que iban a ser respetuosos y educados”, contó Alicia Dantzker, amiga de la familia que viajaba en el mismo vuelo y filmó parte del procedimiento.

El video muestra cómo los agentes rodean a Morales Rojas y luego la conducen por una puerta lateral hacia la pista mientras Dantzker grita pidiendo ayuda.

Entre los detenidos también figura una mujer ugandesa en silla de ruedas, que padece anemia falciforme y tiene una solicitud de asilo activa, según su abogado.

En otro episodio, ICE intentó arrestar a un ciudadano australiano que había excedido el plazo de su visa en el aeropuerto de Las Vegas. El procedimiento quedó registrado por un testigo y el video se viralizó. Los agentes finalmente lo dejaron ir para “desescalar la situación y proteger la seguridad de los oficiales”, aunque al día siguiente fue detenido cuando intentaba abordar otro vuelo en Los Ángeles, informó el DHS.

“Nunca había visto algo así”

“En 38 años ejerciendo el derecho migratorio nunca había visto esto”, afirmó Charles Kuck, abogado radicado en Atlanta, que representa a un ingeniero indio detenido mientras esperaba la renovación de su permiso laboral. “Y sé que les está ocurriendo a muchas personas.”

Shannon Shepherd, vicepresidenta de la sección de Chicago de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, explicó que ella y otros especialistas están modificando las recomendaciones habituales para quienes viajan dentro del país.

“Antes decía: ‘Mientras tengas una identificación, podés viajar dentro de Estados Unidos’. Ahora digo: ‘Si estás en proceso de cambiar tu estatus migratorio, evitá viajar’.”

La colaboración entre la TSA e ICE comenzó en mayo de 2025, cuando el organismo encargado de la seguridad aeroportuaria empezó a compartir información con las autoridades migratorias para facilitar operativos, según documentos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA).

El "Trump Force One" en el aeropuerto de West Palm Beach, Florida CHANDAN KHANNA - AFP

ICE entregaba a la TSA listas de personas con órdenes de deportación y el organismo verificaba si aparecían en sus bases de datos para alertar a los agentes migratorios.

En ese momento ya se trataba de un cambio significativo respecto de la práctica histórica, ya que el gobierno federal evitaba involucrar a la TSA en tareas de control migratorio para no afectar el funcionamiento de los vuelos domésticos.

Ahora, según Ghassan Shamieh, abogado de inmigración en San Francisco, “la red que están lanzando para detener personas es mucho más amplia”.

“No están apuntando a personas con antecedentes penales. Estamos hablando de gente con solicitudes migratorias legítimas en trámite.”

Shamieh representa a cuatro clientes detenidos en aeropuertos durante los últimos diez días, incluidas dos mujeres recién casadas con ciudadanos estadounidenses que gestionan la residencia permanente. Una de ellas fue arrestada al aterrizar en Burbank, California, delante de su esposo.

El martes, un juez autorizó su liberación mediante una fianza de US$35.000, aunque los abogados del gobierno se reservaron el derecho de apelar, por lo que probablemente permanezca detenida hasta que se tome una decisión.

El caso de Chantal Morales Rojas

Morales Rojas ingresó legalmente a Estados Unidos en enero de 2023 con una visa J-1 para programas de intercambio, que le permitía trabajar durante dos años.

Su visa venció el 4 de enero de 2025, pero antes de finalizar el programa presentó una solicitud para permanecer legalmente en el país, explicó su abogada, Laura Lichter.

“Durante los últimos tres años y medio vivió abiertamente en Estados Unidos con pleno conocimiento del gobierno sobre su caso pendiente, superó reiterados controles de antecedentes y recibió autorización laboral del DHS mientras esperaba que su solicitud fuera revisada”, sostuvo Lichter. “El proceso que está siguiendo es completamente legal.”

La partida de un vuelo de Avianca hacia Colombia en el aeropuerto Fort Worth de Dallas Tony Gutierrez - AP

El Departamento de Seguridad Nacional respondió que, “en violación de las leyes de nuestra nación, permaneció en el país después del vencimiento de su visa”.

El martes por la tarde, un juez autorizó su liberación mediante una fianza de US$3.000, por lo que se esperaba que abandonara el centro de detención al día siguiente.

Su abogada presentó además una demanda contra el gobierno, al considerar que fue arrestada y detenida sin una orden judicial válida y sin una evaluación individual que justificara su detención.

Lauren y Scott Cahr, la familia para la que trabajó como au pair, contaron que la contrataron cuando su primer hijo, Silas, tenía apenas seis meses.

Recientemente la invitaron a Denver, donde asistieron a un torneo de Ultimate Frisbee, para que pasara tiempo con ellos y ayudara a cuidar a sus hijos.

La relación se mantuvo tan estrecha que, cuando terminó su trabajo como au pair, le regalaron un álbum de fotos personalizado titulado Las aventuras de Chanty y Gordo, los apodos con los que ella y el niño se llamaban mutuamente.

“Es una joven extraordinaria y tuvimos muchísima suerte de que formara parte de nuestras vidas”, dijo Lauren Cahr. “Siempre intentamos mantener una relación cercana con ella.”

Cahr ya la visitó en el centro de detención, mientras miembros de la comunidad de Ultimate Frisbee lanzaron una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los costos de su defensa legal.