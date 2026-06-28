África impresiona en el Mundial con nueve de sus diez selecciones avanzando

ATLANTA (AP) — África tuvo un récord histórico de 10 naciones clasificadas para el Mundial de 2026. Tras la victoria de Congo por 3-1 sobre Uzbekistán y el sorprendente empate 3-3 de Argelia ante Austria el sábado por la noche, nueve se encaminan a la fase de eliminación directa.

El récord anterior era de dos.

Después de 17 días de competencia, Marruecos, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Cabo Verde, Egipto, Congo y Argelia se clasificaron a los dieciseisavos de final.

Marruecos fue la primera nación africana en alcanzar las semifinales del Mundial hace cuatro años en Qatar y parece capaz de volver a llegar lejos, después de haberle arrancado un empate 1-1 a Brasil. Será coanfitrión de la próxima edición del Mundial en 2030.

Solo seis países africanos se habían clasificado alguna vez para la fase de eliminación directa (varios de ellos en múltiples ocasiones). La mayor cantidad en un mismo año había sido dos, en 2014 y 2022.

El torneo de este año ha demostrado que la fortaleza del fútbol africano es profunda. Cabo Verde y Congo son dos de los sorpresivos nombres que disputarán los dieciseisavos de final.

Congo tiene una tarea difícil al enfrentar a Inglaterra a continuación, pero por ahora el equipo está disfrutando el momento.

“Es realmente histórico para nuestro país, Congo. Es la primera victoria y la primera vez en la fase de eliminación directa”, dijo el delantero Fiston Mayele tras el partido. “Hoy tengo que sentirme orgulloso aquí y, casi en todo mi país, todos están felices con lo que hicimos. Estamos orgullosos de ser congoleños y creo que vamos a seguir adelante”.

Mayele anotó un gol a los 78 minutos, entre dos tantos de Yoane Wissa: un penal al 68 y otro en el tiempo añadido.

Argelia avanzó tras el desenlace más emocionante de un partido en el Mundial de este año. Estaba empatado 2-2 con Austria en el tiempo añadido y parecía conforme con mantener el marcador hasta que el capitán Riyad Mahrez marcó el tanto de la ventaja. Austria respondió dos minutos después en la última jugada del partido, pero el empate aún así fue suficiente para que ambos equipos avanzaran.

Tras el triunfo de Congo y con el trofeo al jugador del partido a su lado, Wissa describió el largo camino que ha recorrido su país para llegar hasta este punto.

“Es apenas la segunda vez que estamos en el Mundial, 52 años después. Empezamos a clasificarnos para el Mundial hace cuatro años con este grupo", relató Wissa. “Primer partido contra Portugal, empatas. Pierdes contra Colombia. Ahora vas perdiendo 1-0 después de 10 minutos, así que sí, nada es fácil en el fútbol. Solo tenemos que mostrar resiliencia y, cuando llega un momento como este, hay que disfrutarlo, porque no es fácil”.

Wissa espera que el éxito en este Mundial demuestre que el futuro es prometedor para los equipos africanos, con jóvenes talentos abriendo camino.

“Ahora cada equipo africano puede soñar en grande”, reconoció Wissa. “En el último Mundial, Marruecos llegó a semifinales. Ahora creo que son ocho equipos. Lo que viene es bueno para los equipos africanos, y podemos ver que ahora los jugadores más jóvenes llegan antes, y lo mostramos en nuestro equipo con (Noah) Sadiki, (Ngal'ayel) Mukau, así que eso es bueno, y eso demuestra que nuestra federación puede soñar en grande”.

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