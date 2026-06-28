Tiene 10 años y encontró una moneda de plata en una casa incendiada: se vendió por más de US$15.000

El mercado numismático volvió a poner el foco sobre los errores de acuñación tras la venta de una moneda de diez centavos Roosevelt de 1970-D que alcanzó un precio superior a los US$15.000 en una subasta realizada el 16 de junio. La pieza hallada por una niña de diez años en una casa incendiada llamó la atención de coleccionistas debido a que fue producida sobre un cospel de plata, un material que ya no debía utilizarse en esa época.

Diane Bechtol y el hallazgo del Roosevelt dime 1970-D en Oregón

De acuerdo a Stacks Bowers, la casa de subasta que realizó la venta, el origen del ejemplar se remonta a 1971, cuando Diane Bechtol, entonces de diez años, revisaba los restos de una vivienda demolida mediante una quema controlada en McMinnville, estado de Oregon.

La moneda fue acuñada accidentalmente con 90% plata Stacks Bowers

Entre los escombros encontró varias monedas, pero una de ellas llamó la atención de su familia. Se trataba de una pieza de diez centavos fechada en 1970 que parecía estar compuesta por plata, pese a que la Casa de la Moneda de Estados Unidos había dejado de utilizar ese metal en este tipo de emisiones años antes.

A partir de ese momento comenzó una investigación familiar para determinar si la pieza correspondía a un error de acuñación. La búsqueda incluyó consultas a organismos oficiales y análisis posteriores para comprobar la composición del ejemplar.

El error de acuñación que hizo valioso al Roosevelt dime 1970-D

La explicación de su valor está relacionada con el material utilizado para acuñarla. Desde 1965, las dimes destinadas a la circulación dejaron de fabricarse en plata y pasaron a producirse con una aleación de cobre y níquel.

Sin embargo, esta pieza de 1970 fue acuñada sobre un disco de plata similar al empleado en emisiones anteriores. Los especialistas concluyeron que un cospel destinado a otra producción permaneció dentro del sistema de fabricación y terminó por ser utilizado por error en la Casa de la Moneda de Denver.

El valor nominal es de tan solo diez centavos Stacks Bowers

El peso del ejemplar, de 2,5 gramos, coincidió con el de los antiguos diez centavos de plata. Ese dato fue uno de los elementos utilizados para respaldar su autenticación como error de acuñación.

Con el paso de los años, la moneda fue sometida a distintos estudios para determinar sus características. Las pruebas metalúrgicas confirmaron la presencia de plata en la pieza y posteriormente recibió la certificación de especialistas numismáticos como Numismatic Guaranty Company (NGC).

La pieza fue catalogada como un ejemplar acuñado sobre un cospel incorrecto, una clase de error que suele despertar interés entre coleccionistas debido a su baja frecuencia. Tras décadas fuera del mercado, la moneda fue presentada por primera vez en una subasta pública el 16 de junio del presente año.

La pieza fue calificada como AU 50 por NGC debido a su estado de conservación Stacks Bowers

Cómo reconocer un Roosevelt dime 1970-D con cospel de plata

Los expertos señalan que los errores de acuñación constituyen uno de los factores que más influyen en el precio de determinadas monedas. Entre ellos se encuentran los cambios de metal, diseños desplazados, inscripciones incompletas o fallas durante el proceso de fabricación.

En las piezas de diez centavos de la serie Roosevelt se deben observar las siguientes características:

Año: 1970.

Ceca: la Casa de la Moneda de Denver (“D”).

Diseñador: Juan R. Sinnock.

Borde: juncoso.

Diámetro: 17,90 milímetros (en su versión regular)

Peso: 2,27 gramos (en su versión regular) / 2,5 gramos (en la versión con error de acuñación)

Composición: los ejemplares fabricados en 1970 estaban acuñados de 75% cobre y 25% níquel sobre un núcleo de cobre puro. Sin embargo, la pieza hallada por la niña de diez años presentó una composición de 90% de plata.

Anverso: retrato de Franklin Roosevelt con la palabra “LIBERTY” en el extremo izquierdo. “IN GOD WE TRUST” escrito horizontalmente a la izquierda del retrato. La fecha “1970″ está situada a la derecha del cuello de Franklin.

Reverso: la antorcha aparece flanqueada por una rama de olivo y una rama de roble con “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DIME” alrededor de la circunferencia.

Otro aspecto clave es la certificación emitida por entidades especializadas. Estos organismos verifican la autenticidad de las piezas y asignan una calificación basada en su estado de conservación.

Las monedas clasificadas como:

AU (About Uncirculated) presentan un desgaste mínimo por circulación.

presentan un desgaste mínimo por circulación. MS (Mint State) no muestran señales de uso comercial.

no muestran señales de uso comercial. VF (Very Fine) conservan sus detalles principales pese al desgaste acumulado con el tiempo.

La subasta de la moneda de diez centavos encontrada en una casa incendiada

Cuánto pagaron por el Roosevelt dime 1970-D vendido por Stack’s Bowers

Durante la puja en vivo por el ejemplar de la Roosevelt dime de 1970 acuñado accidentalmente en plata, los oferentes elevaron el valor hasta que la pieza fue adjudicada por US$15.860. Este resultado reflejó el interés que generan las unidades fabricadas con errores de producción, especialmente cuando existen pruebas que permiten verificar su autenticidad y su origen.

Además del error de fabricación, la historia del ejemplar incluye una serie de circunstancias poco comunes. La moneda logró pasar inadvertida durante el proceso de producción, ingresó a la circulación y permaneció sin identificar hasta su hallazgo en los restos de una vivienda destruida.

Más de cinco décadas después de aquel descubrimiento, la pieza volvió a ser noticia al convertirse en una de las monedas Roosevelt más buscadas por los coleccionistas.