Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este domingo 28 de junio

El domingo 28 de junio de 2026, el Mundial abre la ronda de 16avos de final con un único partido: Sudáfrica vs. Canadá, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, correspondiente al cruce entre el segundo del Grupo A y el segundo del Grupo B. El encuentro está programado para las 15:00 en la hora del Este de Estados Unidos (ET), 14:00 en la hora del Centro, 13:00 en la hora de la Montaña y 12:00 en el Pacífico.

¿Cómo llegan Sudáfrica y Canadá al cruce inaugural de 16avos?

El cruce entre Sudáfrica y Canadá enfrenta a dos selecciones que hicieron historia en la fase de grupos: Sudáfrica avanzó por primera vez a una ronda de eliminación en un Mundial fuera de su continente, mientras que Canadá se metió entre las mejores 32 del torneo con una campaña sólida en su zona.

En el caso canadiense, el atacante Jonathan David se consolidó como uno de los goleadores del torneo con tres tantos, ubicándose en el segundo escalón de la tabla detrás de Lionel Messi y compartiendo posición con figuras como Erling Haaland y Vinícius Júnior.

Canadá le subirá el telón a los 16vos de final del Mundial 2026 este domingo, cuando se enfrente a Sudáfrica en Los Angeles CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hora de todos los partidos y cruces de 16avos del Mundial 2026

Partidos del domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá – Los Ángeles – 3:00 p.m. ET.

Partidos del lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón – Houston – 1:00 p.m. ET.

Alemania vs. Paraguay – Foxborough – 4:30 p.m. ET.

Países Bajos vs. Marruecos – Monterrey – 9:00 p.m. ET.

Partidos del martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega – sede mundial 2026 – 1:00 p.m. ET.

Francia vs. Suecia – sede mundial 2026 – 5:00 p.m. ET.

México vs. Ecuador – Ciudad de México – 9:00 p.m. ET.

Partidos del miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo – sede mundial 2026 – 12:00 p.m. ET.

Bélgica vs. Senegal – sede mundial 2026 – 4:00 p.m. ET.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – Santa Clara – 8:00 p.m. ET.

Partidos del jueves 2 de julio

España vs. Austria – sede mundial 2026 – 3:00 p.m. ET.

Portugal vs. Croacia – sede mundial 2026 – 7:00 p.m. ET.

Suiza vs. Argelia – sede mundial 2026 – 11:00 p.m. ET.

Partidos del viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto – sede mundial 2026 – 2:00 p.m. ET.

Argentina vs. Cabo Verde – Miami – 6:00 p.m. ET.

Colombia vs. Ghana – sede mundial 2026 – 9:30 p.m. ET.

La goleada de Canada a Qatar

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.