Agencia Internacional de Energía propone liberación récord de reservas de petróleo, según WSJ

La Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para contrarrestar la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, informó el Wall Street Journal el martes.

Esta inyección de crudo superaría los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, señaló el diario al citar funcionarios familiarizados con las discusiones.

La propuesta circuló en una reunión de emergencia celebrada el martes entre responsables de energía de los 32 países miembros de la AIE, y se espera una decisión para el miércoles, según el Journal.