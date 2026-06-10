La NASA eligió a Frank Rubio, el astronauta hispano de Miami con el récord espacial más largo de EE.UU.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) dio a conocer los nombres de la tripulación que formará parte de la misión Artemis III. Entre ellos figura el de Frank Rubio, un astronauta de raíces salvadoreñas que cuenta con un récord por pasar más tiempo en el espacio y ahora participará en una misión de pruebas en órbita terrestre baja que preparará el camino al alunizaje previsto para 2028.

Frank Rubio: quién es el astronauta hispano elegido por la NASA para Artemis III

El astronauta Rubio comparte el mismo apellido que uno de los aliados del presidente Donald Trump: Marco Rubio, actual secretario de Estado. Ambos tienen raíces latinas. Sin embargo, no están emparentados.

Frank Rubio es astronauta de la NASA y coronel del ejército de Estados Unidos Instagram astro_frankrubio

Mientras Marco Rubio es hijo de padres cubanos, Frank Rubio nació de padres salvadoreños y vivió en El Salvador hasta los seis años. Según su biografía en la página de la NASA, el astronauta nació en Los Ángeles, California, pero considera a Miami, Florida, su ciudad natal.

Rubio se graduó de la Escuela Secundaria Miami Sunset Senior en Miami, Florida, y después obtuvo una licenciatura en relaciones internacionales por parte de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York.

También cursó un doctorado en Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados en Bethesda, Maryland.

Previo a asistir a la escuela de medicina se desempeñó como piloto de helicóptero UH-60 Blackhawk y voló más de 1100 horas, incluidas más de 600 horas de combate y en condiciones de peligro durante los despliegues en Bosnia, Afganistán e Irak.

Además, fue integrante del equipo de paracaidistas de West Point, los “Caballeros Negros”, con el cual alcanzó el nivel de jumpmaster (maestro en saltos) con más de 650 saltos de paracaídas en caída libre.

En las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Rubio ocupó cargos como líder de pelotón, comandante, supervisor clínico, proveedor ejecutivo de servicios médicos y cirujano de vuelo. De hecho, antes de unirse a la NASA se desempeñaba como cirujano de batallón para el Tercer Batallón del 10° Grupo de Fuerzas Especiales Aéreas. Con respecto a su vida personal, está casado con Deborah Rubio, con quien tiene cuatro hijos.

La trayectoria de Frank Rubio: del Ejército de EE.UU. al récord espacial de la NASA

De acuerdo con información de la NASA, Rubio fue seleccionado para formar parte de la clase de candidatos a astronautas de 2017 y se presentó al servicio en agosto de ese año. Completó dos años de capacitación, tiempo durante el cual recibió entrenamiento como ingeniero de vuelo.

Durante la misión de 2023 Rubio realizó tres caminatas espaciales Instagram astro_frankrubio

En septiembre de 2022 Rubio, junto con los cosmonautas Sergey Prokopyev y Dmitry Petelin de Roscosmos, despegó hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave Soyuz MS-22. Aterrizó en la Tierra el 27 de septiembre de 2023, por lo que batió el récord del vuelo espacial ininterrumpido más largo para un astronauta estadounidense con una duración de 371 días.

Además de lo anterior, en su primer vuelo espacial recorrió 157.412.306 millas terrestres (253.330.550 kilómetros) y realizó tres caminatas espaciales que, en conjunto, representaron un total de 21 horas y 24 minutos.

Gracias a toda su experiencia y múltiples premios que incluyen una Insignia de Aviador Sénior con Dispositivo de Astronauta y una de Médico de la Tripulación de Vuelo, está previsto que Frank Rubio vuelva al espacio en 2027 como parte de la misión Artemis III.

Artemis III: la misión en órbita baja que probará sistemas para futuros alunizajes

De acuerdo con la NASA, la misión Artemis III llevará a cabo una serie de objetivos en órbita terrestre baja diseñados para probar los sistemas críticos necesarios para futuros alunizajes. La nave despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida en 2027 y llevará a bordo a cuatro tripulantes:

Luca Parmitano, astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea)

Andre Douglas, de la NASA

Randy Bresnik, de la NASA

Frank Rubio, de la NASA

La NASA presentó a los astronautas que formarán parte de la misión Artemis III

En la misión será utilizado el cohete Space Launch System o SLS que ofrece mayor masa de carga útil, volumen y energía de despegue frente a cualquier otro cohete. De hecho, según la agencia, es el único capaz de enviar la cápsula Orion, astronautas y carga al espacio profundo en un solo lanzamiento, aunque en Artemis III la misión se limitará a órbita terrestre baja.