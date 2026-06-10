Avanza la tormenta tropical Cristina y hay alerta en el Pacífico a pocas horas del arranque del Mundial 2026

La tormenta tropical Cristina avanza sobre el Océano Pacífico oriental y mantiene en alerta a varios países de Centroamérica por el riesgo de lluvias intensas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El fenómeno meteorológico evoluciona mientras faltan apenas horas para el inicio del Mundial 2026, cuya ceremonia y partido inaugural se celebrarán en la Ciudad de México.

Tormenta tropical Cristina: trayectoria del NHC y posible impacto en Centroamérica

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la tormenta tropical Cristina se ubicaba durante la madrugada del miércoles cerca de los 12,4 grados de latitud norte y 88,5 grados de longitud oeste, desplazándose lentamente hacia el oeste.

Satélite Sobre Los Sistemas Del Pacífico

Los especialistas indicaron que el sistema mantiene una circulación cerrada y que los vientos más intensos permanecen concentrados en el sector sur de la tormenta. A partir de los datos satelitales y de observación utilizados por el organismo, Cristina presenta vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (64 km/h), con ráfagas que alcanzan las 52 millas por hora (83 km/h).

Según la proyección oficial, durante las próximas horas el ciclón girará progresivamente hacia el oeste-noroeste y posteriormente hacia el noroeste, acercándose a la costa de El Salvador. La proyección oficial indica que el centro del sistema permanecerá frente a las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador antes de aproximarse al territorio salvadoreño durante la noche del miércoles y las primeras horas del jueves.

El pronóstico del NHC prevé un fortalecimiento limitado antes del ingreso a tierra. Actualmente, Cristina se desplaza sobre aguas muy cálidas, una condición favorable para la organización de sistemas tropicales. Sin embargo, la cercanía a la costa y la interacción con tierra firme reducen las posibilidades de una intensificación más significativa.

Las posiciones previstas por el organismo muestran que la tormenta alcanzaría vientos máximos de 45 millas por hora (72 km/h) antes de tocar tierra. Posteriormente, al avanzar sobre las zonas montañosas de El Salvador y Guatemala, comenzaría un rápido debilitamiento hasta disiparse durante la noche del jueves.

Cristina en el Pacífico oriental: lluvias, inundaciones y riesgo de deslizamientos

El principal peligro asociado a Cristina no está vinculado únicamente a los vientos, sino también a las precipitaciones que acompañan al sistema. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las lluvias persistentes afectarán amplias áreas costeras de Centroamérica hasta el jueves.

Los modelos oficiales prevén que el sistema realice un giro progresivo hacia el oeste-noroeste y luego hacia el noroeste, aproximándose a la costa de El Salvador NHC

La combinación entre precipitaciones abundantes y terrenos escarpados incrementa el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales.

Las áreas bajo mayor amenaza incluyen sectores costeros de:

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

La discusión meteorológica emitida para el Pacífico oriental señala además que alrededor de Cristina se desarrollan extensas áreas de tormentas eléctricas y núcleos de convección intensa, tanto sobre el mar como en zonas continentales del sur de México y de Guatemala.

Mundial 2026: México abre el torneo en el Estadio Azteca ante Sudáfrica

Mientras la atención meteorológica se concentra en el Pacífico oriental, el calendario deportivo mundial apunta hacia el inicio del Mundial 2026. Según confirmó la FIFA, el partido inaugural de la competencia se disputará el 11 de junio de 2026 en el Mexico City Stadium, ubicado en la Ciudad de México.

El video que difundió la FIFA sobre el partido inaugural del Mundial 2026 en México

La FIFA informó que el torneo contará con 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos distribuidos en 16 ciudades anfitrionas de tres países:

México

Estados Unidos

Canadá

La selección mexicana tendrá el honor de abrir la competición ante su público. Además, disputará los tres encuentros de la fase de grupos en territorio mexicano.

La sede elegida para el debut, el Estadio Azteca, posee una larga tradición dentro de la historia de la Copa del Mundo. El estadio, inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.000 espectadores, ya había albergado partidos inaugurales de los Mundiales de 1970 y 1986. Con el encuentro del 11 de junio se convertirá en el primer recinto en recibir tres aperturas de una Copa del Mundo masculina.

Respecto a Cristina, aunque el fenómeno meteorológico se concentra principalmente frente a las costas de Centroamérica y no sobre la capital mexicana, la evolución mantiene la atención de autoridades y organismos de monitoreo debido a su cercanía con distintos países de la región.