"Ahora se viene lo bueno": Sudáfrica y Canadá abren el baile de los 16avos

Sin tiempo para digerir el final de una intensa y trepidante primera fase del Mundial, este domingo comienzan los dieciseisavos, con un Canadá-Suiza, en duelos a eliminación directa. Como dijo el DT de Argentina, Lionel Scaloni, el sábado: "Ahora se viene lo bueno".

Ya se han disputado los primeros 72 partidos de los 104 del torneo; 32 selecciones siguen adelante y sólo 14 se vuelven a casa tras una primera fase llena de goles, récords y suspense.

Incluso el partido que cerró la fase de grupos, el Argelia-Austria, donde a ambos les servía el empate para clasificarse, tuvo fuertes dosis de emoción.

El que perdiese el duelo en Kansas City cedía su plaza a Irán, pero lejos de buscar el empate, ambos equipos buscaron el gol, como quedó reflejado en el 3-3 final.

La emoción llegó en el descuento, cuando Riyad Mahrez puso por delante en el marcador a los africanos (90+3') y cuando parecía que Austria se despediría del torneo apareció Sasa Kalajdzic para cabecear la pelota a la red y meter a su equipo en dieciseisavos (90+6').

- Modric vs. Ronaldo -

Austria será el rival de España en esta primera ronda eliminatoria, el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

Sin embargo, dos eliminatorias destacan por encima de todas: Países Bajos-Marruecos el martes en Monterrey y, sobre todo, Croacia-Portugal, el viernes en Toronto.

Incombustibles, Luka Modric y Cristiano Ronaldo, excompañeros en el Real Madrid, liderarán a sus respectivas selecciones; los balcánicos exprimen a una selección que fue subcampeona del mundo en 2018 y tercera en Catar cuatro años más tarde; la Seleçao le ganó a España la Liga de Naciones hace un año.

Otros aspirantes al título tendrán rivales complicados para empezar el camino definitivo al título: la campeona Argentina se enfrentará a la sorprendente Cabo Verde el viernes en Miami, la pentacampeona Brasil chocará con Japón el lunes en Houston.

La tetracampeona Alemania, que regresa a unos cruces tras dos eliminaciones dolorosas en la primera fase, se medirá a Paraguay también el lunes, en una jornada que promete fuertes emociones, en Boston.

- Éxito del fútbol africano -

Francia, la gran favorita con su ofensiva estelar, tendrá enfrente a la peligrosa Suecia, el martes en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, mientras que una Inglaterra hasta ahora decepcionante se enfrentará a RD Congo el miércoles en Atlanta.

RD Congo es una de las nueve selecciones africanas en dieciseisavos. Sólo se quedó por el camino Túnez, lo que es un gran éxito para el fútbol de ese continente.

En el bando opuesto, las decepciones del fútbol asiático, que sólo ha metido a Japón y a la "prestada" Australia, que compite por ese continente pese a pertenecer geográficamente a Oceanía, y del centroamericano y caribeño, que ya se ha quedado sin representantes.

- Pulso goleador entre Messi y Mbappé -

México y Ecuador se enfrentarán en el único duelo 100% latinoamericano, el miércoles en el Azteca de la capital mexicana, y Colombia, tras ganarle la llave a Portugal, se medirá a Ghana el sábado en Kansas City.

Como aperitivo, un incierto Canadá-Sudáfrica este domingo en Los Ángeles, el único partido de la primera jornada de cruces.

Además del título mundial, hasta el 19 de julio en el MetLife de Nueva York, se vivirá una apasionante carrera tanto por la Bota de Oro como por el récord del máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Por el momento, Messi lidera las dos clasificaciones, con 6 goles en la primera fase y 19 en su total, pero Mbappé le acecha, con 4 en el torneo y 16 en sus tres participaciones mundialistas.

¿Estará en riesgo el récord de los 13 goles en un Mundial de Just Fontaine en 1958?