Ahorraba para comprarse una casa en Nueva York, pero le pareció muy caro y encontró una peculiar alternativa

Amy Beihl, una mujer de 32 años nacida y criada en Nueva York, decidió dar un salto en su calidad de vida y comprar una vivienda en la ciudad que ama. Sin embargo, las tendencias alcistas en el mercado inmobiliario la llevaron a buscar un plan b, que consideró superador: pagar en un 1/21 participación de cinco casas de vacaciones en Europa.

Beihl vive en un departamento de 60 metros cuadrados en La Gran Manzana, por el cual paga un alquiler mensual de 2850 dólares, según compartió a Business Insider. La emprendedora planeaba mudarse a algo propio, pero se encontró con varias dificultades, ya que cerca de donde alquila las casas cuestan aproximadamente un millón de dólares, una cantidad que no se podía permitir.

En 2020 y 2021, agobiada por no poder encontrar a dónde mudarse, empezó a mirar los artículos del estilo “una casa por un euro”, en pequeños pueblos de Italia, Francia o España. “No hablo ningún idioma que no sea inglés. No soy dueña de una casa aquí, entonces, ¿por qué intentaría comprar o construir una casa en un terreno en el que no puedo conversar de forma nativa?”, se preguntaba por aquel entonces.

Entonces, por obra azarosa del algoritmo de Google, Beihl se encontró con una empresa que le proponía comprar un tiempo compartido. Una vez que comenzó el diálogo con la compañía, eligió cinco casas que se encuentran en La Toscana, el sur de Francia, los Alpes franceses, los Cotswolds en Inglaterra y Mallorca.

Antes de tomar su decisión, también reconoció que no estaba dispuesta a mudarse a las afueras de la ciudad que amaba, ni tampoco a resignar su estándar de vida. “En ningún mundo podría comprar algo en la ciudad de Nueva York, en un lugar donde estuviera contenta, por esa cantidad de dinero”, aseguró

El precio de alquiler promedio en Nueva York es de unos US$3610 Helena Lopes / Pexels

Para poder entrar en este negocio pagó unos 395 mil dólares, un poco menos de la mitad del costo que tiene una vivienda en Nueva York.

En su caso, a pesar de que apostar por este pseudo tiempo compartido no era lo que tenía planeado, reconoció que “ser copropietario de las casas de vacaciones es una maravilla hasta ahora”. Hay otras 21 familias con las que posee estos lugares y, por el momento, la relación es buena: “No hay estrés ni responsabilidad al llegar a casa”.

Sin embargo, también debe sumar una tarifa fija anual para el mantenimiento, electricidad e impuestos por sus nuevas adquisiciones, de alrededor de US$10.000 al año.

El reto de adquirir una casa en Nueva York

A la hora de comprar una vivienda en ese estado, quien piense invertir no solo debe tener en cuenta lo que sale el inmueble, sino que debería prestarle particular atención al costo de vida, que incluye servicios públicos, alimentos, cuidado de la salud y transporte.

El costo de vida en Nueva York está entre los más altos de EE.UU. https://www.rentcafe.com/

El complejo acceso a la vivienda que genera la parte económica, hace que solo casi la mitad de las casas en Nueva York estén habitadas por sus dueños, de acuerdo con la Oficina del Censo de EE.UU.