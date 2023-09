escuchar

Nueva York es el cuarto estado de EE.UU. donde se requiere más dinero para poder vivir de una forma cómoda, según un nuevo estudio. Un grupo de expertos del sitio web de finanzas personales Go Banking Rates analizó diferentes métricas y encuestas de economía para determinar cuánto se requiere en cada lugar de ese país para una persona soltera. Así, se encontró que en el caso de los neoyorquinos son 73.226 dólares anuales.

Los expertos evaluaron los datos de la Encuesta de Gasto del Consumidor de 2021 para una sola persona, los últimos disponibles de la Oficina de Estadísticas Laborales. Para complementar sus resultados, calcularon cuál es el costo anual de las necesidades básicas de un individuo. Luego, estimaron a cuánto ascendería el sueldo ideal en cada estado.

No obstante, cabe destacar que el análisis corresponde a un individuo únicamente, por lo que el sueldo estimado aumentaría si se tratara de una familia. Al establecer la cantidad también se tomó en cuenta que, desde la opinión de los investigadores, para tener una vida acogedora se debe tener dinero no solo para los servicios básicos, sino también para ahorrar y tener ciertos lujos.

Los 10 estados más caros resultan ser, además, los que tienen los costos de vivienda más altos:

Hawái - US$112.411

Massachusetts - US$87.909

California - US$80.013

Nueva York - US$73.226

Alaska - US$71.570

US$71.570 Maryland - US$67.915

Vermont - US$65.923

Oregon - US$65.763

Washington - US$65.640

New Jersey - US$64.463

Nueva York, un mercado cambiante

A través de varios estudios, se puede constatar que el costo de vida en Nueva York es diferente en cada región, por lo que el sueldo ideal para alguien dependerá de la zona en la que viva. Por ejemplo, si es un lugar alejado del centro, los costos son un poco más bajos, comparados con los de la Gran Manzana.

Investigadores de la Florida Atlantic University (FAU) y otras dos facultades realizaron en conjunto un análisis para conocer cuánto debe ganar en promedio una persona si desea vivir en Nueva York. Utilizaron una base de datos de alquileres de la plataforma Zillow para obtener los resultados y, así, dictaminaron que quien desee establecerse en esa metrópoli debe ganar por lo menos US$100 mil anuales, más de lo estipulado por Go Banking Rates.

Por otro lado, el portal Niche clasificó cuáles son las urbes más baratas para vivir, por medio de su investigación Best Places to Live in America 2023 y encontró que Buffalo es una de ellas. Para obtener el resultado, analizó una amplia variedad de datos, que van desde el Censo Nacional, hasta cómo se encuentra el mercado inmobiliario y qué tan buenas son las escuelas públicas en todos los sitios.

Los costos de esta ciudad están por debajo de la media nacional: un alquiler cuesta alrededor de US$849, mientras que el promedio es de US$1,163. En cuanto al mercado inmobiliario, en todo EE.UU. se puede comprar una casa por unos US$$244.900, pero en Buffalo se necesita menos de la mitad: US$112.900. Así, quedó claro que todo depende de la región en la que una persona se establezca.

