Alabama: revelan quién era la “mente maestra” del plan de escape de la guardiacárcel que murió y el preso

El caso de la oficial que se escapó con un recluso de la cárcel de Alabama mantuvo en vilo a Estados Unidos. Vicky White y el reo fugado, Casey White, estuvieron prófugos por más de una semana antes de que pudieran localizarlos tras una persecución y accidente el lunes en Indiana. De acuerdo con el alguacil del condado de Lauderdale, Rick Singleton, la exoficial era básicamente la mente maestra detrás de todo el plan.

En declaraciones para CNN, recordó que Casey estaba tras las rejas y que realmente no podía planear demasiado en su celda, pero sí cree que Vicky ideó todo desde su posición como la segunda al mando en el centro de detención. El alguacil añadió que, esa mañana, ella programó el transporte de la camioneta y que se aseguró de que todos los otros agentes estuvieran fuera del lugar. Para él, la exagente hizo todo de manera premeditada, con conocimiento de que no sería cuestionada. También compró un auto de escape, consiguió dinero efectivo, vendió su casa y adquirió provisiones para él. Contrario a lo que se ha difundido en los últimos días, Singleton considera que Casey White no escapó de las instalaciones, sino que lo dejaron salir.

Vicki White y White se fueron de la cárcel en horas de la mañana Captura Atlas

Casey y Vicky White lograron escapar de la prisión porque la carcelera engaño a sus compañeros de trabajo y les dijo que trasladaría al recluso para un examen de salud mental en el juzgado. No obstante, aprovecharon la situación para huir del sitio y pasaron más seis horas para que los demás se dieran cuenta de que ya no volverían.

Vicky White murió por una herida de bala

Vicki White, subdirectora del Centro de Detención del Condado Lauderdale. Foto cortesía de la Policía del Condado Lauderdale. (Policía del Condado Lauderdale via AP)

La exagente de correccionales murió por las heridas de bala luego de que ella y el recluso fueran arrestados en Indiana el lunes por la mañana. Primero la hospitalizaron tras ser detenida luego de una persecución automovilística en Evansville, Indiana. En ese momento, informaron que sus lesiones fueron muy graves y que ningún oficial le había disparado.

Los oficiales que realizaban la vigilancia lograron ver a Vicky White mientras salía de un hotel con una peluca, según el alguacil estadounidense Marty Keely. Luego, ella y Casey se marcharon a bordo de un automóvil.

Las autoridades los tenían en la mira y empezaron una persecución, que terminó cuando un elemento de los Alguaciles Federales condujo un vehículo contra el Cadillac en el que estaban, por lo que ocurrió un choque y después una volcadura. El automóvil quedó destrozado, pero los oficiales lograron sacar al recluso, en tanto Vicky White tenía una herida de bala en la cabeza.

Vicky y Casey White fueron detenidos tras una persecución en auto, en el estado de Indiana

Casey le habría dicho a los oficiales que ayudaran a su esposa, que se disparó en la cabeza y puntualizó que él no lo había hecho. También se reveló que no estaban casados.

Fueron 11 días los que duró la cacería en la que los oficiales trataron de seguir las pistas de los fugitivos por todo Estados Unidos.

Casey White renuncia a su audiencia de extradición

El caso todavía no tiene desenlace. Este martes, Casey renunció a su audiencia de extradición para regresar a Alabama. Se presentó ante el juez Robert Pigman y estuvo rodeado por cinco oficiales de seguridad mientras estaba de pie en un podio improvisado instalado en la cárcel. También firmó los documentos que confirman su renuncia a esta audiencia.