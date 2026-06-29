Alemania debe ganar para acallar a los que dudan de su potencial, dice el DT Nagelsmann

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, dijo que solo con victorias puede silenciar a los que dudan sobre las posibilidades de su equipo de conquistar por quinta vez un Mundial, en la previa del duelo con Paraguay por los dieciseisavos de final en Norteamérica 2026.

Pese a clasificar como primera del grupo tras aplastar 7-1 a Curazao y lograr una agónica victoria por 2-1 ante Costa de Marfil, la derrota 2-1 ante Ecuador en su último encuentro acrecentó las dudas sobre las opciones de Alemania de llegar lejos en el torneo.

Incluso si el lunes logran vencer a Paraguay, que terminó tercera en su grupo, los hombres de Nagelsmann podrían cruzarse en octavos con la potente selección de Francia.

"Cuando se habla de la selección alemana, todo se trata de intentar ganar cada partido. Todo se trata de ganar el partido de mañana", dijo Nagelsmann el domingo en la rueda de prensa previa al encuentro del lunes en Foxborough, cerca de Boston.

Para el DT "la manera de manejar las expectativas es simplemente tener confianza en uno mismo, simplemente tener un buen plan" para que el equipo demuestre "qué buenos jugadores son y simplemente ganar el partido".

"En el fútbol todo se basa en ganar. Si ganas, todo es perfecto. Si pierdes, todo es una mierda. Así que tenemos que ganar mañana", aseveró.

El exentrenador del Bayern Munich dijo que su equipo había cometido un "suicidio táctico" en la derrota ante Ecuador pese a haberse adelantado pronto en el marcador.

"Mañana necesitamos una actuación perfecta", añadió.

Para el delantero del Chelsea, Kai Havertz, el tridente ofensivo que forma junto a Florian Wirtz y Jamal Musiala aún no ha alcanzado "todo su potencial", por lo que aseguró que los tres "asumimos la responsabilidad".

"Nosotros afrontamos este partido con mucha determinación. Jugamos al más alto nivel y cada uno confía en sí mismo", sostuvo el internacional alemán.