“¿Qué tiene en la cabeza?” La indignación de un rescatista mexicano contra el chavismo tras los terremotos de Venezuela

El rescatista mexicano Héctor Méndez, “El topo mayor”, fundador y referente de Los Topos Azteca, denunció que se acercaron a entrevistarlo desde una TV estatal para indicarle qué debía decir ante cámaras mientras participaba en las labores de rescate por los terremotos del 24 de junio en Venezuela. Según el testimonio publicado por El Nacional, le pidieron agradecer a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pero Méndez rechazó el planteo y respondió que su trabajo es humanitario, no político.

Qué dijo el “topo mayor” sobre los terremotos y Delcy Rodríguez

En el video subido a redes sociales, Méndez relató que “llegó una muchacha de la tele” y le dijo que tenía que decir un mensaje de agradecimiento dirigido a Delcy Rodríguez.

El rescatista, de 80 años, respondió que nadie iba a decirle qué declarar y remarcó que no actúa como dirigente político, sino como voluntario y miembro de la sociedad civil.

La indignación de un rescatista mexicano contra el chavismo en los terremotos de Venezuela

“La mandé al diablo”, dijo Méndez sobre su reacción frente al pedido de la representante del medio local, aunque luego explicó que ofreció disculpas a sus superiores por el tono del intercambio.

El desencuentro sucedió en medio de las operaciones de rescate a contrarreloj que llevan miles de voluntarios locales e internacionales.

Hasta ahora se contabilizan más de 60 mil personas no encontradas desde los terremotos, de acuerdo con la página de reporte ciudadano desaparecidosterremotovenezuela.com.

Además, según el último balance oficial, se han confirmado 1520 muertos, 3150 heridos y 12.721 familias damnificadas en Venezuela.

Miembros del equipo de rescate mexicano Topos llegan a Venezuela JACINTO OLIVEROS - AFP

La misión de rescate de los topos mexicanos en Venezuela

La denuncia ocurrió mientras brigadas mexicanas participaban en la respuesta al desastre causado por los sismos que golpearon Venezuela el 24 de junio.

Distintos reportes sobre la llegada del contingente indican que Los Topos y otros especialistas mexicanos arribaron al país con equipo de búsqueda, personal sanitario e insumos para apoyar la localización de sobrevivientes.

Un voluntario busca posibles víctimas entre los escombros tras un doble terremoto en Caraballeda, estado de La Guaira, a unos 40 kilómetros al noreste de Caracas FEDERICO PARRA - AFP

La trayectoria de Méndez lo ubica con cuatro décadas de experiencia en operaciones de rescate dentro y fuera de México, una carrera iniciada tras el terremoto de 1985.

Ese recorrido también incluye intervenciones anteriores en Venezuela, entre ellas el terremoto de Cariaco de 1997 y el deslave de Vargas de 1999.