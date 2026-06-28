Alemania, un gigante bajo sospecha

Los fantasmas de un doloroso pasado reciente y la inesperada derrota ante Ecuador en la fase de grupos amenazan el camino hacia la redención de Alemania, el tetracampeón del mundo que el lunes enfrentará a Paraguay en los dieciseisavos de final de Norteamérica 2026.

El momento de Manuel Neuer, la posición del capitán Joshua Kimmich, el rendimiento del dúo Florian Wirtz-Jamal Musiala, el uso de Deniz Undav: una derrota 2-1 frente al Ecuador de Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié hizo resurgir todos los demonios de la Mannschaft.

Antes del tropiezo ante los sudamericanos, en un partido intrascendente en el que ya tenía asegurado el primer puesto de su grupo, el equipo de Julian Nagelsmann acumulaba 11 victorias consecutivas y, sobre todo, acababa de superar una fase de grupos de un Mundial por primera vez desde el título de 2014 en Brasil.

Pero el trauma de las dos eliminaciones prematuras en 2018 y 2022 sigue muy presente entre los comentaristas que se han quedado en el país, y que incluso se preguntan si sus jugadores serán capaces de vencer a los paraguayos en Foxborough, Massachusetts.

Paraguay aparece como un rival accesible que accedió a la fase de mata-mata tras superar serios apuros para ganar a Turquía 1-0 y firmar un empate 0-0 frente a Australia, tras ser barrido 4-1 en el estreno mundialista por el coanfitrión Estados Unidos.

Si la lógica prevalece y Alemania supera el lunes a la Albirroja tendrá como premio enfrentar el 4 de julio en Filadelfia al triunfador del choque entre la favorita Francia y Suecia.

- Neuer, ¿problema o solución? -

Todos se preguntan si el regreso del guardameta Manuel Neuer, de 40 años, que salió de su retiro internacional para disputar el Mundial en Estados Unidos, fue una buena idea.

El portero, considerado por muchos como el mejor de la historia y que, como mínimo, revolucionó el puesto, solo volvió para el primer partido contra Curazao.

Su debut mundialista se dio sin haber disputado ni un solo encuentro con la Mannschaft desde agosto de 2024, cuando había dejado al combinado tras la Eurocopa en casa.

En la fase de grupos, el portero recibió cuatro goles en siete tiros a puerta, incluido un error grave ante Ecuador.

Neuer, capaz de lo mejor como de lo peor en la Liga de Campeones de Europa esta temporada con el Bayern Munich, no se ha convertido en el peor portero del mundo en tres partidos.

Ningún otro guardameta de la selección tiene su aura, pero ya no es el seguro a todo riesgo que representaba unos años atrás.

En el país, también se preguntan por qué Nagelsmann se empeña en colocar a su capitán Joshua Kimmich en el lateral derecho de la defensa cuando su técnica hace una falta enorme en el centro del campo.

Lothar Matthäus y Philipp Lahm, dos antiguos capitanes de la Mannschaft, ambos campeones del mundo, han pedido que Kimmich recupere su puesto en el medio, pero el seleccionador no parece dispuesto a modificar la fórmula que ha encontrado para este Mundial.

- Völler confía en sus muchachos -

El dúo "Wusiala", formado por las dos joyas Florian Wirtz y Jamal Musiala, tiene dificultades para dar todo su potencial.

El primero llegó a la Copa tras una primera temporada en Liverpool bastante discreta y el segundo gana rodaje tras la grave lesión de tobillo que sufrió durante el Mundial de Clubes el pasado mes de julio.

Tampoco en este caso Nagelsmann modificará su trío de ataque, completado por Kai Havertz, para alinear de entrada a Deniz Undav, su "supersuplente", autor de tres goles entrando desde el banquillo.

Sin embargo, gracias a un doblete, el delantero del Stuttgart salvó a Alemania de un paso en falso ante Costa de Marfil (2-1) en la fase de grupos.

También es el mejor delantero de este Mundial según el "Power Ranking", el nuevo sistema de clasificación de la FIFA que pretende evaluar de manera objetiva los rendimientos a partir de datos estadísticos, por delante de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Para disipar todas estas dudas, Rudi Völler, el director deportivo, salió a dar la cara, con su bonhomía y una sonrisa permanente.

"Estoy perfectamente tranquilo y sereno", aseguró. "Sé que el equipo lo dará todo el lunes. Las circunstancias con respecto a Ecuador son diferentes: aquí se trata de clasificarse o de volver a casa".