Alemania vence a EE.UU. en último ensayo mundialista con un Havertz decisivo

Con gol y asistencia de Kai Havertz, Alemania derrotó el sábado 2-1 a Estados Unidos en Chicago en el último amistoso de ambas selecciones antes del Mundial de Norteamérica 2026.

Havertz abrió el marcador con solo dos minutos de juego en el Soldier Field y dio el pase del segundo gol, de Leroy Sané, en el 57'.

El punta del Arsenal sonrió de nuevo una semana después de perder la final de la Liga de Campeones de Europa ante el Paris Saint-Germain.

La selección local, una de las anfitrionas del Mundial 2026, empató provisionalmente con un trallazo desde fuera del área de Antonee Robinson en el minuto 37.

Con la intensidad que le reclama su entrenador, Mauricio Pochettino, Estados Unidos presionó a la Mannschaft hasta la recta final del encuentro.

Pero la falta de pegada del ataque liderado por Christian Pulisic volvió a condenar al Team USA, como le ocurrió en los ensayos de marzo ante Portugal y Bélgica.

Empujada por los 63.636 aficionados de Chicago, Estados Unidos buscó el empate con disparos de Joe Scully y Brenden Aaronson que pusieron en aprietos a Oliver Baumann, el arquero otra vez elegido por el técnico Julian Nagelsmann.

En los descuentos, jugadores de ambos equipos se enzarzaron en una fuerte discusión tras una dura entrada del estadounidense Tim Weah a David Raum.

"Los muchachos lo afrontaron como si fuera una final de la Copa del Mundo, y creo que eso es lo que queríamos ver", declaró el mediocampista local Tyler Adams. "Recibir un gol tan temprano en un partido como este siempre lo va a hacer difícil, pero el carácter que mostramos, la energía, la resistencia".

- Dudas en defensa -

Alemania encadenó su novena victoria seguida en una calurosa tarde en la que no brillaron sus figuras Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Esta racha ganadora refuerza la confianza del plantel de Nagelsmann para hacer olvidar los fiascos en las pasadas ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022, en las que la tetracampeona mundial se estrelló en la fase de grupos.

El choque se le puso de cara a los visitantes con menos de dos minutos de juego, cuando Joshua Kimmich picó una falta lateral al corazón del área estadounidense y Havertz cabeceó a placer a la red.

El delantero aprovechó una desatención de Miles Robinson, el central que debe reemplazar a Chris Richards, pieza fundamental para Pochettino que no se vistió de corto por la lesión de tobillo que amenaza con dejarle fuera del Mundial.

El extimonel del Tottenham también vio con preocupación cómo Antonee Robinson se retiraba con un aparente problema muscular a media hora del final.

Antes de eso, el lateral zurdo regaló a los aficionados un espectacular gol del empate en el que conectó una volea en el balcón del área tras un rechace alemán a un córner.

El gol fue una inyección de energía para los locales, que acosaron el área germana en peligrosas llegadas de Pulisic y Sergiño Dest, en su nuevo rol como extremo derecho.

Los locales siguieron dominando al inicio de la segunda mitad pero, tras una triangulación alemana, Havertz habilitó un disparo cruzado de Sané que se convirtió en el gol del triunfo de los cuatro veces campeones mundiales.