Noticias de la ola de calor en Estados Unidos: 72 millones de personas en alerta por temperaturas récord esta semana

La ola de calor que afecta al sur de Estados Unidos continuará durante los próximos días, con millones de personas expuestas a condiciones peligrosas y una combinación de temperaturas elevadas, humedad intensa y escaso alivio durante las noches. Mientras varios récords ya fueron superados, los pronósticos anticipan que la tendencia seguirá sobre distintas zonas del país norteamericano hasta el fin de semana.

Ola de calor en EE.UU.: 72 millones de personas permanecen bajo alerta

De acuerdo con Fox Weather, son 72,5 millones los estadounidenses que permanecen bajo alerta por las condiciones térmicas, mientras más de 40 millones están expuestos a un riesgo asociado al calor extremo.

Las sensaciones térmicas permanecerán cerca o por encima de 100°F (37,8°C) en amplias áreas del sur hasta el domingo.

Satélite De La NOAA Hoy

La situación no se limita a las temperaturas máximas registradas durante las tardes. La persistencia del calor durante la noche constituye uno de los principales factores de preocupación, ya que las temperaturas mínimas permanecerán elevadas y limitarán la capacidad del organismo para recuperarse después de jornadas con condiciones extremas.

En algunas zonas, los valores nocturnos permanecerán en los 70°F (21°C), mientras que en otros sectores podrían ubicarse en los 80°F (26,7°C). La combinación de calor y humedad también elevará considerablemente las temperaturas que se sienten sobre el cuerpo.

En algunos puntos, los índices de calor podrían alcanzar 115°F (46,1°C), mientras que en otras localidades las sensaciones térmicas serán todavía mayores. El escenario se mantendrá durante varios días debido a un patrón atmosférico estable que dificulta la llegada de un alivio significativo.

El medio explicó que una cúpula de calor instalada sobre el suroeste se extendió hacia la costa sureste. Al combinarse con una humedad elevada, este sistema mantendrá las temperaturas cerca o por encima de 100°F (37,8°C) hasta el domingo.

Las tormentas que puedan desarrollarse durante las tardes tampoco ofrecerán un alivio prolongado, por lo que el calor podrá acumularse nuevamente después de cada episodio de precipitaciones.

Las temperaturas récord que se registraron en Florida y Oklahoma

La intensidad del episodio comenzó a reflejarse en una sucesión de marcas históricas. Según Fox Weather, se superaron decenas de récords de temperatura máxima desde el inicio de esta etapa de calor extremo y todavía existe la posibilidad de que se establezcan nuevas marcas durante este miércoles.

Uno de los registros más destacados ocurrió en Miami, donde la temperatura alcanzó los 100°F (37,8°C) el martes. Se trató del día más caluroso registrado en 84 años y apenas la segunda ocasión en la historia de los registros en que la ciudad llegó a ese valor.

Los índices de calor se mantendrán cerca o por encima de los 100°F (37,8°C), con cifras que alcanzarían hasta 115°F (46,1°C) en varias localidades hasta el domingo NWS

Otro récord importante se produjo en Oklahoma City, donde la temperatura llegó a 109°F (42,8°C). La ciudad había alcanzado ese nivel también el 11 de agosto y, antes de este episodio, solamente había registrado ese valor en 21 ocasiones a lo largo de su historia climática.

Las alertas para el sureste de EE.UU. por el calor

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), a través de su Centro de Predicción Meteorológica, señaló este miércoles que el calor peligroso continuará en el sur mientras comienza a intensificarse también en el suroeste.

El organismo indicó que la franja sur de los 48 estados continentales permanece bajo una masa de aire especialmente calurosa, incluso para los estándares habituales de mediados de agosto.

El NWS informó que existen advertencias de calor extremo vigentes en buena parte del suroeste desértico y que las mismas condiciones permanecen activas en sectores que abarcan desde las Llanuras del Sur hasta el Deep South. Además, hay avisos por calor para todo Florida y la costa sureste del país norteamericano.

Charleston tendrá sensaciones térmicas extremas durante horas

Entre las ciudades que enfrentan condiciones especialmente desafiantes aparece Charleston, en Carolina del Sur. De acuerdo con Fox Weather, la ciudad podría alcanzar 95°F (35°C) este jueves, pero la temperatura percibida será considerablemente superior y llegará a 108°F (42,2°C).

Una potente cúpula de calor instalada sobre el suroeste se extendió hacia la costa sureste de EE.UU. SPC

En la previsión para los próximos cinco días, Charleston acumularía unas 21 horas durante las cuales las sensaciones térmicas oscilarían entre 103°F (39,4°C) y 124°F (51,1°C). Estos valores reflejan el efecto combinado de las altas temperaturas y la humedad sobre las condiciones que experimentará la población.

El calor de tres dígitos también se extenderá hacia el oeste, en sectores de Oklahoma, el norte de Texas y la costa del Golfo del Estado de la Estrella Solitaria. En estas zonas, el patrón atmosférico favorecerá la continuidad de condiciones extremadamente calurosas mientras la humedad dificulta que el cuerpo pueda disipar el calor.