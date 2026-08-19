Candidatos en Florida 2026: cuándo asume el nuevo gobernador tras las primarias y las “midterm elections”

Ron DeSantis atraviesa la recta final de su gestión como gobernador de Florida y las elecciones generales del 3 de noviembre definen quién ocupará el cargo durante los próximos cuatro años. La Constitución estatal prohíbe un tercer mandato consecutivo, por lo que el republicano debe dejar su cargo al concluir su actual período.

Cuándo jura el próximo gobernador de Florida

El relevo de poder ocurrirá el martes 5 de enero de 2027 , fecha fijada como el primer martes de enero posterior a las elecciones generales de 2026, según explica la Constitución de Florida.

, fecha fijada como el primer martes de enero posterior a las elecciones generales de 2026, según explica la Constitución de Florida. Ese día concluye la administración DeSantis, que llegó al poder en 2019 tras ganar los comicios de 2018 y logró la reelección en 2022 con amplia ventaja.

Ron DeSantis deja el cargo el próximo 5 de enero de 2027 @flgovrondesantis

La ceremonia de juramentación marca el inicio de una nueva etapa política en Florida.

Por qué DeSantis queda fuera de la carrera

El Artículo IV de la Constitución de Florida establece que ninguna persona puede ser elegida para un tercer mandato consecutivo como gobernador , según consta en el texto oficial disponible en el sitio del Senado de Florida.

establece que ninguna persona puede ser elegida para un tercer mandato consecutivo como , según consta en el texto oficial disponible en el sitio del Senado de Florida. Quien haya ocupado el cargo durante más de seis años en dos períodos consecutivos queda impedido de competir por una nueva gestión.

El gobernador Ron DeSantis puede volver a postularse como gobenador si otro dirigente ocupa antes la gobernación Instagram @flgovrondesantis

La prohibición rige solo para mandatos consecutivos, es decir, DeSantis podría volver a postularse en el futuro.

Quiénes buscan reemplazar a Ron DeSantis como gobernador de Florida

Las primarias fueron el 18 de agosto y las generales, el 3 de noviembre .

. Por el Partido Republicano compiten, entre otros, Byron Donalds, James Fishback, Paul Renner, Jay Collins y Jim Holcomb.

La campaña de Byron Donalds contra la gestión de Gavin Newsom en California

Por el Partido Demócrata figuran David Jolly, Evelyn Castillo-Bach, Thomas Fernández, Dayna Foster y Dotie Joseph.

Impacto de las elecciones generales 2026 en la comunidad latina

La política migratoria y la seguridad fronteriza aparecen entre los temas que definirán la agenda del sucesor de DeSantis, un área donde su gestión tuvo alto perfil.

aparecen entre los temas que definirán la agenda del sucesor de DeSantis, un área donde su gestión tuvo alto perfil. El resultado de noviembre marcará el rumbo de esas políticas en un estado con fuerte presencia de comunidades latinas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.