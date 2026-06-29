Alemania y Paraguay definen el pase a octavos en los penales

Alemania y Paraguay definen su serie de dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el punto penal, tras empatar 1-1 este lunes en Foxborough, cerca de Boston.

El equipo del autodenominado "cazador de utopías", Gustavo Alfaro, se fue adelante con un gol de cabeza de su joya, Julio Enciso (42'), pero los tetracampeones mundiales pusieron la paridad por la misma vía gracias a una diana de Kai Havertz (54').

El alargue, el primero del Mundial 2026, tuvo un momento de gran suspenso cuando el defensa alemán Jonathan Tah (102') anotó en un córner.

Sin embargo, el árbitro marroquí Jalal Jayed invalidó la anotación por considerar que hubo una falta de Waldemar Anton sobre el portero paraguayo, Orlando Gill, antes del cabezazo de Tah.

La decisión arbitral desató la indignación del entrenador de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, en el Gillette Stadium.

El vencedor de esta serie luchará por el pase a los cuartos de final ante el ganador entre Francia y Suecia, que se enfrentan el martes en East Rutherford, Nueva Jersey.