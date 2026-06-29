Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega 16avos este lunes 29 de junio

El lunes 29 de junio se disputan tres partidos de 16avos de final del Mundial 2026, con inicio escalonado desde las 13.00 hasta las 21.00 hs del Este (ET). Brasil enfrenta a Japón en Houston, Alemania mide fuerzas con Paraguay en Boston y Países Bajos se enfrenta a Marruecos en Monterrey. Es la jornada con más partidos del día en esta fase de eliminación directa.

Dónde ver los partidos de 16avos de final hoy en EE.UU.

Los tres partidos del lunes se transmiten en Estados Unidos a través de TNT, TBS y Telemundo, según la grilla de derechos de la Copa del Mundo 2026.

Para la audiencia latina, Telemundo y su plataforma Peacock son la opción en español, con transmisión en vivo y señal disponible sin costo adicional para suscriptores.

Así quedó el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026 Canchallena

Brasil vs. Japón: Un duelo de equipos invictos en el Mundial 2026

Brasil terminó primero del Grupo C con 7 puntos, dos victorias y un empate, con 7 goles a favor y apenas 1 en contra, según la tabla oficial reproducida por Agência Brasil a partir del calendario de la Copa del Mundo 2026. En su zona dejó atrás a Marruecos, Escocia y Haití.

Japón llegó a este cruce como segundo del Grupo F, con 5 puntos producto de una victoria y dos empates, y un balance ofensivo de 7 goles a favor y 3 en contra, en un grupo que también tuvo a Países Bajos, Suecia y Túnez. Los nipones llegan a Houston como un equipo que no perdió ningún partido en la fase de grupos.

Neymar debutó en este Mundial 2026 vs. Haití y ahora irá vs. Japón ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alemania vs. Paraguay: recorrido en los grupos D y E

Alemania se clasificó como líder del Grupo E, con 6 puntos en tres partidos, dos triunfos y una derrota, y un registro ofensivo de 10 goles convertidos y 4 recibidos. En esa zona dejó atrás a Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.

Paraguay, por su parte, salió tercero del Grupo D con 4 puntos, un triunfo, un empate y una derrota, 2 goles a favor y 4 en contra, en un grupo que compartió con Estados Unidos, Australia y Turquía.

Países Bajos y Marruecos: así llegaron a 16avos de final

Países Bajos cerró la fase de grupos como primero del Grupo F, con 7 puntos, dos victorias y un empate, una producción ofensiva de 10 goles y 4 recibidos, y una diferencia de +6.

Marruecos llegó a 16avos desde el Grupo C, donde igualó la línea de Brasil en puntos (7), con dos victorias y un empate, 6 goles a favor y 3 en contra, pero quedó segundo por diferencia de gol (+3 frente a +6).

El saludo entre Ronaldinho y Ancelotti en el partido de Brasil vs Escocia

Todos los partidos de 16avos de final en el Mundial 2026

Partidos del lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón – Houston – 1:00 p.m. ET.

Alemania vs. Paraguay – Boston – 4:30 p.m. ET.

Países Bajos vs. Marruecos – Monterrey – 9:00 p.m. ET.

Partidos del martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega – Dallas – 1:00 p.m. ET.

Francia vs. Suecia – Nueva Jersey – 5:00 p.m. ET.

México vs. Ecuador – Ciudad de México – 9:00 p.m. ET.

Partidos del miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo – Atlanta – 12:00 p.m. ET.

Bélgica vs. Senegal – Seattle – 4:00 p.m. ET.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – Santa Clara – 8:00 p.m. ET.

Partidos del jueves 2 de julio

España vs. Austria – Los Angeles – 3:00 p.m. ET.

Portugal vs. Croacia – Toronto – 7:00 p.m. ET.

Suiza vs. Argelia – Vancouver – 11:00 p.m. ET.

Partidos del viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto – Dallas – 2:00 p.m. ET.

Argentina vs. Cabo Verde – Miami – 6:00 p.m. ET.

Colombia vs. Ghana – Kansas City – 9:30 p.m. ET.

Gessime Yassine, de Marruecos (izquierda), celebra con Soufiane Rahimi (9) y Bilal El Khannouss (23) tras marcar su cuarto gol durante el partido del Grupo C del Mundial. Mike Stewart - AP

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.