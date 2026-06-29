A qué hora de EE.UU. juega Paraguay vs. Alemania, hoy: canal y transmisión en vivo del Mundial 2026

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 tendrá este lunes un cruce entre Paraguay y Alemania, dos selecciones que llegan con realidades diferentes. El conjunto sudamericano intentará dar uno de los grandes golpes del torneo frente a un rival con amplia tradición mundialista, mientras que el equipo europeo buscará confirmar su favoritismo.

Cómo ver en vivo a Paraguay vs. Alemania por los 16avos del Mundial 2026

Según la información oficial de la FIFA, el encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 se disputará este lunes 29 de junio en el Estadio Boston, ubicado en la ciudad homónima de Massachusetts.

Paraguay buscará imponerse ante un seleccionado complicado como el de Alemania Jeff Chiu - AP

El árbitro designado para impartir justicia será Jalal Jayed, mientras que Ning Ma actuará como cuarto árbitro. El encuentro corresponde al partido número 74 del campeonato y definirá uno de los clasificados a los octavos de final.

Hora y cómo ver en vivo el partido de Paraguay hoy

Hora del Este (ET): 16.30.

Hora del Centro (CT): 15.30.

Hora del Pacífico (PT): 13.30.

El partido se podrá ver en FOX en inglés y Telemundo en español. En streaming, se podrá seguir por Peacock y por las plataformas vinculadas a FOX.

Paraguay llega con ilusión tras una transformación bajo Gustavo Alfaro

La clasificación de Paraguay a la fase eliminatoria representa un cambio radical respecto del panorama que atravesaba apenas dos años atrás.

Según explica la FIFA, la llegada de Gustavo Alfaro al seleccionado en agosto de 2024 marcó un punto de inflexión para un equipo que venía de cerrar su participación en la Copa América con tres derrotas en la fase de grupos y escasas perspectivas de recuperación.

Turquía vs Paraguay - Mundial 2026

La selección paraguaya mejoró su rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas y consiguió devolver al equipo a una Copa del Mundo, algo que no ocurría desde Sudáfrica 2010.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Alfaro destacó el recorrido realizado por su plantel y el significado de haber alcanzado esta instancia.

“Será algo maravilloso. El partido se decidirá por los detalles”, expresó el entrenador. Además, recordó el difícil contexto en el que asumió el cargo al señalar que, después de la Copa América, prácticamente nadie imaginaba que Paraguay lograría clasificarse al Mundial.

El técnico también remarcó el mérito del proceso desarrollado durante estos dos años y resumió el objetivo del equipo con una frase clara: “Vinimos a competir”.

Alemania busca confirmar su favoritismo en el Mundial 2026

Por su parte, Alemania alcanzó los dieciseisavos de final como líder de su grupo después de comenzar el torneo con una victoria por 7-1 sobre Curazao y un triunfo por 2-1 frente a Costa de Marfil.

Sin embargo, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann cerró la fase de grupos con una derrota por 2-1 frente a Ecuador, un resultado que sirvió como advertencia antes del inicio de la fase eliminatoria.

Uno de los futbolistas que concentra la atención es Kai Havertz, autor de cuatro goles en cinco partidos mundialistas y con antecedentes importantes en encuentros decisivos.

Ecuador vs Alemania - Mundial 2026

Consultado por la FIFA, el delantero explicó que disfruta especialmente de los compromisos de máxima exigencia. “En general, disfruto los grandes partidos. No sé por qué. Me siento cómodo en esos momentos. Espero prolongar esa racha en el escenario más grande de todos, la Copa Mundial”, señaló.

Por su parte, Julian Nagelsmann, director técnico del seleccionado europeo, afirmó que vestir la camiseta de Alemania implica la obligación permanente de intentar ganar cada partido y explicó que la clave para afrontar esa presión consiste en transmitir confianza al plantel mediante un plan de juego claro.

Al analizar específicamente a Paraguay, el entrenador alemán destacó varias de las virtudes del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro. “Son un equipo que se defiende bien, se mantienen compactos. Pelea cada segundo balón y tiene una gran fortaleza física. Será un rival muy incómodo para nosotros. Necesitaremos un partido perfecto”, concluyó.