Alemania y Paraguay igualan 1-1 y van a la prórroga en dieciseisavos del Mundial

Alemania y Paraguay irán a la prórroga tras empatar 1-1 este lunes en Foxborough, cerca de Boston, en el tiempo reglamentario de su partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo del autodenominado "cazador de utopías", Gustavo Alfaro, se fue adelante con un gol de cabeza de su joya, Julio Enciso (42'), pero los tetracampeones mundiales pusieron la paridad por la misma vía gracias a una diana de Kai Havertz (54').

De persistir la igualdad en los dos tiempos de 15 minutos en el Gillette Stadium, el clasificado a octavos se definirá en tanda de penales.

En los 90 minutos, la Albirroja demostró oficio táctico para frenar a la armada alemana, la más anotadora de la fase de grupos, junto a Francia y Países Bajos, con 10 goles.

Lo logró despejando en parte las dudas que dejó en la primera ronda, que superó sufriendo tras debutar encajando una goleada 4-1 ante Estados Unidos y avanzar como uno de los mejores terceros.

Paraguay incomodó en demasía a los hombres de Julian Nagelsmann, cuyo ataque fue reforzado desde el inicio con la primera titularidad de su gran figura y goleador en el torneo, Deniz Undav (3 goles, 2 asistencias).

El vencedor de esta serie luchará por el pase a los cuartos de final ante el ganador entre Francia y Suecia, que se enfrentan el martes en East Rutherford, Nueva Jersey.