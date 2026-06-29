Alerta por calor extremo en Kansas City antes del partido de Colombia
Una alerta por "calor extremo" fue decretada este lunes en la sede mundialista de Kansas City, donde la Argentina tiene su campo de entrenamiento y Colombia enfrentará a finales de semana
Una alerta por "calor extremo" fue decretada este lunes en la sede mundialista de Kansas City, donde Argentina tiene su campo de entrenamiento y Colombia enfrentará a finales de semana a Ghana en dieciseisavos de final.
La meteorología ya ha generado impacto en esta Copa del Mundo que se disputa en el verano de EE.UU., México y Canadá, donde las altas temperaturas se combinan en algunas ciudades sede con la irrupción de tormentas eléctricas.
En la fase de grupos, el juego entre Francia e Irak fue interrumpido durante más de dos horas por tormentas cercanas al estadio de Filadelfia.
Situada en el medio oeste de EE.UU., el calor y la humedad se han intensificado esta semana en Kansas City, campo base de la campeona mundial Argentina y otras tres selecciones: Inglaterra, Países Bajos y Argelia.
El siguiente partido en el estadio Arrowhead, que hospedó el primer juego de Argentina en el torneo, será el choque entre Colombia y Ghana el próximo viernes.
Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre "condiciones peligrosamente calurosas, con índices de calor de hasta 105 hasta 110 grados Fahrenheit (41 a 43°C) previstos".
"Varios días de calor extremo afectarán a la región, con escaso alivio durante las horas nocturnas", advirtió.
El aviso por calor está vigente hasta las 21.00 del viernes (02.00 GMT del sábado).