Alfaro se declara "optimista" a la espera de certificar clasificación de Paraguay

El entrenador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, se declaró "optimista" con las posibilidades del equipo de entrar a los 16avos de final del Mundial tras empatar este jueves 0-0 con Australia en el cierre del Grupo D.

La selección albirroja debe esperar para confirmar matemáticamente su boleto como uno de los ocho mejores terceros de los 12 grupos del torneo, aunque está en buena posición. Ya tiene garantizado estar por delante de tres terceros.

Los Socceroos sí avanzaron.

"Yo soy muy optimista", dijo Alfaro, que dio prácticamente como un hecho el pase en rueda de prensa, aunque sostuvo que el resultado obtenido en Santa Clara tiene "sabor a poco".

"Nosotros no vinimos a empatar el partido, vinimos a ganar, pero uno quiere y a veces no puede", declaró el técnico.

Alfaro aplaudió el trabajo del brasileño naturalizado paraguayo Mauricio cuando entró a la cancha tras el descanso.

"Si bien no gravitó tanto, le dio pausa al equipo", analizó.

El entrenador argentino resaltó la capacidad del plantel de Paraguay de reponerse tras el "golpe duro" que supuso la derrota 4-1 sufrida en el debut contra Estados Unidos.

Derrotó después 1-0 a Turquía.

"Ahora comienza otro Mundial, un Mundial completamente diferente", dijo Alfaro. "Vamos a seguir peleando".