Casa propia en EE.UU.: un estudio revela por qué los menores de 40 años están peor que sus padres

Para millones de adultos jóvenes en Estados Unidos, convertirse en propietario de una vivienda se transformó en un objetivo cada vez más difícil de alcanzar. Aunque la compra de una casa sigue siendo considerada una inversión valiosa por gran parte de la población, el aumento acelerado de los precios inmobiliarios, combinado con salarios que crecen a un ritmo mucho menor, amplió la brecha entre las aspiraciones y las posibilidades reales de quienes tienen menos de 40 años.

Pew Research Center revela por qué la vivienda se aleja de los menores de 40 en EE.UU.

Un reciente análisis del Pew Research Center concluyó que la compra de una vivienda se volvió más difícil para los adultos jóvenes que lo que ocurría en la época de sus padres. La percepción es ampliamente mayoritaria: el 89% de los estadounidenses menores de 40 años considera que hoy resulta más difícil comprar una casa que en la época de sus progenitores.

La investigación señala que los jóvenes enfrentan múltiples obstáculos económicos al mismo tiempo. El aumento del costo de vida, las dificultades del mercado laboral y el encarecimiento del acceso a la vivienda redujeron significativamente la capacidad de compra de este grupo etario.

Según el análisis, la situación se agravó especialmente entre 2019 y 2024. Durante ese período, los valores de las viviendas crecieron mucho más rápido que los ingresos de los hogares encabezados por personas menores de 40 años, generando una pérdida sostenida de accesibilidad al mercado inmobiliario.

Precios e ingresos: la brecha que encareció la vivienda desde 2019

De acuerdo con datos analizados por el Pew Research Center, el valor medio de una vivienda en Estados Unidos aumentó un 30% entre 2019 y 2024, al pasar de US$269.600 a US$350 mil ajustados por inflación.

Uno de cada cuatro adultos considera a la compra de viviendas como una buena inversión Pew Research Center

En contraste, los ingresos medios de los hogares liderados por personas menores de 40 años crecieron apenas un 9% durante el mismo período. La renta familiar ajustada por inflación pasó de US$92.700 a US$100.900.

Esta diferencia entre la evolución de los precios y los salarios provocó un deterioro significativo en la relación entre el valor de las viviendas y los ingresos disponibles. En 2019, el precio de una casa representaba aproximadamente 2,9 veces el ingreso anual de un hogar encabezado por una persona menor de 40 años. Para 2024, esa proporción había aumentado a 3,5 veces.

La relación entre el precio de una vivienda y el ingreso anual familiar pasó de 2,9 a 3,5 en solo cinco años Freepik

Hipotecas más caras elevan el costo mensual de comprar vivienda

El precio de la vivienda no es el único factor que determina si una propiedad resulta accesible. El análisis del Pew Research Center recuerda que también influyen los costos financieros asociados a la compra, como las tasas hipotecarias, los impuestos sobre la propiedad, los seguros y las condiciones de crédito.

Entre 2019 y 2024, varios de estos componentes experimentaron incrementos importantes. Uno de los cambios más significativos fue el aumento de las tasas hipotecarias. Según datos citados en el informe, la tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años pasó de 3,9% en 2019 a 6,7% en 2024.

El impacto sobre los gastos mensuales fue considerable. En 2019, una persona que compraba una vivienda valuada en US$269.600 con un anticipo del 3,5% y una hipoteca al 3,9% enfrentaba un costo mensual estimado de US$1689.

El precio medio de la vivienda creció a un ritmo más acelerado que los ingresos familiares Pew Research Center

Cinco años después, para adquirir una propiedad de valor medio de US$350 mil con el mismo porcentaje de pago inicial pero una tasa hipotecaria de 6,7%, el gasto mensual ascendía a US$2776.

Las áreas metropolitanas más caras y accesibles para comprar vivienda en EE.UU.

Los mercados inmobiliarios más difíciles para los jóvenes se concentran principalmente en la costa oeste. El estudio identifica a las siguientes áreas metropolitanas como las menos accesibles del país norteamericano en 2024:

Santa Maria-Santa Barbara, California.

San Luis Obispo-Paso Robles, California.

Chico, California.

Urban Honolulu, Hawái.

Salinas, California.

Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, California.

Merced, California.

Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, California.

San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California.

Santa Rosa-Petaluma, California.

El costo de financiar una vivienda se volvió prohibitivo: la tasa promedio para una hipoteca a 30 años saltó del 3,9% en 2019 al 6,7% en 2024 freepick

En el extremo opuesto aparecen varios mercados del noreste y del medio oeste, donde la relación entre ingresos y precios de las viviendas sigue siendo mucho más favorable. Entre las áreas metropolitanas más accesibles figuran:

Springfield, Illinois.

Utica-Rome, Nueva York.

Canton-Massillon, Ohio.

Cleveland, Ohio.

Pittsburgh, Pensilvania.

Youngstown-Warren, Ohio.

Syracuse, Nueva York.

Rochester, Nueva York.

St. Louis, Missouri-Illinois.

Scranton-Wilkes-Barre, Pensilvania.

El informe agrega que en 2024 hubo cuatro estados donde todas las áreas metropolitanas con datos disponibles fueron clasificadas como muy inaccesibles para los hogares encabezados por menores de 40 años: California, Hawái, Nevada y Utah.