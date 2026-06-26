Pritzker desafía a la Corte Suprema: la ley de Illinois que protege datos de residentes

El gobernador de Illinois JB Pritzker firmó el miércoles 24 de junio la Ley de Privacidad de Registros de Salud Reproductiva. La medida impide compartir registros digitales sobre procedimientos sin consentimiento y exige separar esa información del resto del historial médico de las pacientes. Los sistemas de intercambio de datos sanitarios deberán aplicar los cambios antes de julio de 2027.

Pritzker vincula la nueva ley de Illinois con el fallo Dobbs

En una publicación en X, Pritzker recordó que “hace cuatro años, la Corte Suprema anuló Roe v. Wade” con el fallo Dobbs, que anuló Roe v. Wade, el precedente que protegía el derecho federal al aborto. En ese marco, sostuvo que Illinois “se ha mantenido y seguirá manteniéndose del lado de la libertad reproductiva”.

La legislación apunta a blindar datos clínicos vinculados con abortos frente a pedidos o usos provenientes de jurisdicciones donde el procedimiento está prohibido. Instagram @GovPritzker

En ese sentido, el gobernador presentó la firma como una ampliación de las protecciones estatales. Señaló que Illinois daba “otro paso para fortalecer” su “cortafuegos de protección” con la Ley de Privacidad de Registros de Salud Reproductiva.

Qué cambia con la ley de privacidad reproductiva en Illinois

La legislación protege registros médicos digitales relacionados con abortos y también determinada información vinculada con diagnósticos de disforia de género. El texto limita el acceso a sistemas que contienen información sobre servicios de salud reproductiva y evita que esos datos sean compartidos con autoridades externas.

De acuerdo con Chicago Sun-Times, la ley busca impedir que ese tipo de registros sean usados por autoridades de otros estados en causas penales donde el procedimiento está prohibido. La medida fue impulsada por la senadora estatal Celina Villanueva, demócrata de Chicago, y por la representante estatal Mary Beth Canty, demócrata de Arlington Heights. La Asamblea General de Illinois la había aprobado el mes pasado.

Illinois aparece como uno de los pocos territorios del Medio Oeste con resguardos estatales para el aborto

La ley solo admite tres excepciones para el intercambio de información a través de fronteras estatales sin permiso de la paciente o el paciente. Estas rigen cuando los datos son necesarios para soporte técnico, control de calidad o facturación.

El texto también ordena separar ese contenido del historial médico. Si las nuevas garantías son vulneradas, los afectados podrán iniciar una demanda. Los intercambios de información de salud deberán aplicar los cambios antes de julio de 2027.

Por qué Illinois busca blindar los registros médicos sobre aborto

La legisladora Celina Villanueva explicó que esas reglas buscan mantener los datos sensibles fuera del alcance de “malos actores”. También vinculó la iniciativa con los relatos de mujeres que, desde 2022, viven con temor después de buscar atención relacionada con abortos.

Villanueva afirmó que el estado tiene el deber de evitar persecuciones basadas en historiales clínicos. Y remarcó que las personas no deben quedar expuestas “solo porque sus registros de salud terminaron en las manos equivocadas”.

La norma limita la circulación interestatal de antecedentes médicos sensibles y solo contempla excepciones por soporte técnico, control de calidad o cobros Magnific

Chicago Sun-Times señaló que Illinois, Michigan y Minnesota son los únicos estados del Medio Oeste con protecciones a la interrupción del embarazo incorporadas en leyes estatales. También indicó que el territorio gobernado por Pritzker es el más cercano a estados del sur donde el procedimiento está prohibido de manera general.

En ese contexto nacional, la organización de salud reproductiva Planned Parenthood of Illinois registró un aumento del 48% en pacientes que buscan atención desde la decisión Dobbs. De acuerdo con la organización, una de cada cuatro pacientes viaja desde otro estado y las consultas por telesalud se triplicaron con creces.