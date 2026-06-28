Alphonso Davies está "disponible" para debutar en el Mundial, confirma el DT de Canadá

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, confió este sábado que el regreso de Alphonso Davies sea un "factor X" para superar el domingo a Sudáfrica, en el primer partido de eliminatorias del país en un Mundial.

Davies, estelar carrilero del Bayern Munich, no pudo jugar un minuto en la fase de grupos frente al público canadiense debido a una lesión de isquiotibiales.

Sin su líder, Canadá logró avanzar por primera vez a la fase de eliminatorias pero, al ser segunda de grupo, tendrá que jugar los dieciseisavos lejos de casa.

El duelo ante Sudáfrica se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, al sur de Los Ángeles, donde Marsch aseguró que Davies está por fin listo para jugar.

"Ahora que tenemos a Alphonso de vuelta, sano y listo para rendir, creo que es un gran momento para el equipo y un gran impulso", afirmó el técnico estadounidense.

"Es un gran factor X para nosotros", describió.

"Que esté en la cancha, la confianza que ellos tienen en él, la confianza que él tiene en sí mismo, creo que cambia las posibilidades del potencial de nuestro equipo y lo que podemos hacer en este torneo", dijo Marsch sobre el efecto de Davies.

El lateral zurdo, de 25 años, se lesionó el mes pasado en las semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain pero anteriormente ya estuvo ocho meses parado por una rotura del ligamento cruzado anterior.