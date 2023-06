Alquiló online un departamento para irse de vacaciones, pero cuando llegó quedó atónita: “Casi lloro”

escuchar

Una mujer expuso en redes sociales la decepción que se llevó después de alquilar un departamento en internet. Cuando llegó, este era totalmente diferente a como se veía en las imágenes en las que lo anunciaban. Sus vacaciones se vieron arruinadas en un par de segundos cuando se dio cuenta de la gran estafa de la que había sido víctima. Al compartir su historia, la comunidad virtual le dio recomendaciones para que no volviera a pasar por lo mismo.

Se trata de la usuaria @keeley.pejovic, quien publicó un video en TikTok para contar su caso. Quiso irse de vacaciones a Melbourne, Australia, con un grupo de amigos. Deseaban obtener un lugar de alojamiento en el que pudieran disfrutar de grandes amenidades y que estuviera cerca de las atracciones de la ciudad. Sin embargo, se encontraron con lo contrario.

De acuerdo con el relato de la tiktoker, alquiló la propiedad en una plataforma famosa en internet, donde la promocionaban como un sitio espacioso y elegante. “Estaba destinado a ser un departamento bonito y con hermosas vistas de la ciudad, además limpio. Hablábamos de un espacio habitable, grande, con sillas y todo, pero esto fue lo que recibimos”, destaca en su clip.

Una tiktoker expuso cómo la engañaron en una plataforma de alquiler de departamentos

En las imágenes iniciales se ve un estilo de loft minimalista con una cama grande, muebles de oficina, una cocina amplia con televisor y grandes ventanales desde los que supuestamente se podían ver los rascacielos de la metrópoli. Esto fue lo que convenció al grupo de alojarse allí.

En el clip, la tiktoker muestra la realidad. El presunto departamento es solo una habitación con un baño sin separación entre la ducha y el inodoro. “Parece baño de hospital”, dice. En el cuarto, de tamaño reducido, solo se aprecia una cama pequeña, por lo que la mujer cuenta que se tuvo que dormir en el piso y, por si lo anterior no fuera ya suficiente, las ventanas, el atractivo principal, tenían vista hacia un estacionamiento. “Realmente no puedo creer lo mucho que nos engañaron”, señala en la descripción de su posteo.

Lamentablemente, la tiktoker no tuvo otra opción que quedarse allí, dado que ya no había disponibilidad de otros alojamientos cercanos disponibles. “Casi lloro”, concluye.

Las reseñas del alojamiento, un elemento clave al reservar

En las respuestas, muchos usuarios le dijeron que ella había sido la responsable de que la engañaran de esa manera, mientras que otros le dieron recomendaciones sobre lo que debería hacer en su próximo viaje. “Tiene calificación de 5,7, ¿eso no te dio una pista?”; “He cometido este error en la reserva antes. Ahora reviso a fondo las críticas”; “Definitivamente me quejaría y pediría un reembolso parcial o incluso conseguiría que me trasladaran a una habitación diferente”, escribieron.

Así lucía el supuesto departamento @keeley.pejovic/TikTok

Por su parte, la mujer se defendió y dijo que estaba emocionada por el viaje y que en lo último que pensó fue en ver las reseñas: “5,7 es una calificación promedio y, aun así, deberíamos obtener exactamente lo que vemos, ¿por qué pensaríamos que nos engañarían con esa calificación? Estábamos luchando para encontrar alojamiento, así que nos encontramos con esto, supusimos que se veía increíble y nos fuimos con esa idea. Comprobaremos mejor la próxima vez”.

