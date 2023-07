Benjamín Vicuña reveló las preguntas que Magnolia le hace sobre Blanca: “Muestra mucha curiosidad”

escuchar

Benjamín Vicuña se definió como una persona muy familiera y así lo demostró a través de sus redes sociales, donde comparte de manera frecuente el día a día con sus seis hijos: Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez; y Bautista, Benicio, Beltrán y Blanca (fallecida en 2012), de su matrimonio con Carolina “Pampita” Ardohain. En una entrevista reciente, el actor contó que la pequeña lo sorprendió con una pregunta que lo conmovió y reveló cómo trata el tema con el resto: “Como si estuviera con nosotros”.

“Papá, ¿o no que Blanca es parecida a mí?”, expresó Magnolia, de 5 años, ante la sorpresa de Vicuña, en medio de una entrevista en De tú a tú (Canal 13 de Chile), con Martín Cárcamo. “Blanca es igual a ti”, señaló el protagonista de Terapia alternativa, visiblemente emocionado.

El conmovedor momento que vivió Vicuña con su hija en una entrevista y la pregunta que lo descolocó

En las últimas horas, el actor chileno habló con Catalina Dugli en Agárrate Catalina (La Once Diez-Radio Ciudad) y resaltó cómo aborda con sus hijos el fallecimiento de Blanca, fruto de su relación con Pampita, quien falleció en 2012 a causa de una neumonía hemorrágica. “Hoy, con mis hijos, hablamos de Blanca como si estuviera con nosotros”, apuntó.

Benjamín Vicuña y sus hijos instagram @machadito_arte

Y siguió: “Con una sonrisa, en la mesa de cómo le echaba kétchup a las papas, que le echaba más que Bauti... Y lo tomamos con amor y con dulzura. Eso lo voy a seguir haciendo, porque recordar con cariño y con amor, no con angustia, hace que las personas no se vayan, no mueran”. El actor chileno habló también del proceso de aceptación del fallecimiento de su hija: “Después de más de 10 años, estoy en una etapa en la que la puedo recordar desde ese lugar. Y Magnolia lo vive así, con dulzura y amor, no con nostalgia”.

Benjamín Vicuña y su hija Blanca, fallecida en 2012 Instagram: @benjaminvicuna.ok

En tanto, advirtió que la pequeña muestra mucha curiosidad por su hermana. “Me pregunta: ‘¿Qué le pasó?, ¿dónde está? y ¿por qué?’. Y, una y otra vez... Yo traté, con mis herramientas y las que me dieron en su momento los psicólogos, de tratar de contestar lo mejor por su seguridad. Pero en esa nota quedó registrado algo que me emocionó”, dijo sobre la esporádica intervención de Magnolia en la entrevista.

“Voy a volver con todo”

En los últimos días, Vicuña se sinceró sobre su situación sentimental y mencionó sus relaciones con la China Suárez y Pampita. “Vivo algo por primera vez en mi vida que, efectivamente, estoy solo. De estar soltero”, puntualizó el actor. Y agregó: “Desde que soy chico, desde los 16 o 17 años, siempre estuve pololeando o con novia”.

Benjamín Vicuña reveló su situación sentimental y se refirió a la China Suárez y Pampita

“Después, estuve diez años, después siete. Y ahora estoy concentrado en mis hijos, en mi trabajo, que también es muchísimo. Y esperando un poquito a sanar, a estar tranquilo, como para poder estar bien y entero, para poder empezar uno algo”, advirtió.

En tanto, el actor destacó que es muy “familiero” y que no descartaría tener más hijos, aunque “ahora no es el momento”. “Voy a volver con todo, a apostar sin miedo. No conozco una manera de amar que no sea jugando con todo”, cerró.

LA NACION