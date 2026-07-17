Álvarez, Fernández... Messi está rodeado de lugartenientes decisivos

Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez: alrededor del imprescindible Lionel Messi, alma y guía de la Argentina que enfrentará a España el domingo en la final del Mundial, sus lugartenientes saben marcar la diferencia en partidos que han ganado con mucho sufrimiento.

. Enzo Fernández ya no es un niño

El adolescente que en 2016 escribía una carta a Messi para implorarle que no renunciara a la selección ha crecido mucho: con 23 años, Enzo Fernández es la pieza clave del mediocampo argentino.

Es valioso en los duelos y bromista por naturaleza, pero capaz de pasarse totalmente de la raya en la provocación, el juego fuerte o como cuando entonó un cántico racista contra Kylian Mbappé tras el título de la Copa América 2024.

Es indiscutible, sin embargo, que el centrocampista del Chelsea sabe ser decisivo sobre el terreno de juego.

Contra Egipto, en octavos de final, el exjugador de River Plate firmó el gol de la victoria con un cabezazo al ángulo en el descuento (90+3') para sellar la espectacular remontada argentina (3-2 después de ir perdiendo 2-0).

Ante Inglaterra, en semifinales (2-1), mostró toda la amplitud de su repertorio con un bonito disparo desde fuera del área tras un pase de Messi para fulminar a Jordan Pickford y lograr el tanto del empate.

"Hoy me siento un poco más maduro que hace cuatro años", cuando disputó su primer Mundial, en el que fue elegido mejor joven, explicó Fernández antes del partido de la fase de grupos contra Austria.

"Era un niño cuando llegué a la selección", añadió, considerándose "más completo" hoy en día.

. Julián Álvarez, la araña infatigable

Elemento clave del Atlético de Madrid, con 20 goles (10 en la Liga de Campeones) y nueve asistencias esta temporada, Julián Álvarez no comenzó su torneo en las mejores condiciones.

Sin estar en gran forma tras mes y medio tratando su tobillo izquierdo de una lesión, la Araña empezó el Mundial en el banquillo, ya que Lionel Scaloni le dio preferencia a Lautaro Martínez.

Fue un descenso doloroso para el héroe de la semifinal de 2022 contra Croacia (3-0, con un doblete y un penal cedido a Messi), quizá también desestabilizado por su situación personal: pretendido por el Barça, Álvarez ha entrado en conflicto abierto con el Atlético, sin ocultar sus deseos de marcharse.

Titular por primera vez contra Jordania, el 9 se ha dejado la piel desde entonces en cada partido, multiplicando desmarques e intervenciones defensivas decisivas y realizando los esfuerzos que las piernas de Messi ya no pueden hacer.

Se ha ganado su apodo de Araña, surgido por su velocidad y agilidad, como si tuviera más de dos piernas.

"Hay que saber sufrir", soltó el delantero, de físico modesto (1,70 m), tras la victoria contra Suiza (3-1 en la prórroga), en la que marcó el 2-1 con un magnífico disparo con rosca a la escuadra. Un mantra perfeccionado durante sus años con los colchoneros.

. Lautaro Martínez, la revancha del Toro

Máximo goleador con 17 goles y campeón de la Serie A con Inter de Milán, el centrodelantero apodado el Toro por su fuerza física comenzó el torneo como titular antes de verse relegado por detrás de Álvarez.

Fue una repetición del guion del Mundial de Catar en 2022, un torneo que Lautaro Martínez cerró con la alegría de la corona pero la frustración de no haber marcado una sola anotación.

Nada que perturbe al delantero de 28 años, fiel a uno de sus tatuajes que reza: "Lo que no me mata, me hace más fuerte".

Ha sabido aprovechar hasta la menor oportunidad que se le ha presentado saliendo desde el banquillo: tres goles, una asistencia.

Entró contra Egipto cuando su equipo perdía 2-0 y fue él quien puso un centro perfecto para que Fernández marcara el gol de la liberación.

Autor del tercer tanto ante Suiza, catapultó de cabeza un centro milimétrico de Messi a la portería inglesa en las semifinales (90+2') once minutos después de su entrada al campo.

"Lo soñé. Le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a marcar", declaró tras el partido. "Desde que mi padre me compró mi primer par de botas, siempre soñé con hacer este gol", añadió entre lágrimas.