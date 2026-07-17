Contra California, Nueva Jersey y otros estados: el DHS advierte que “cazará” los “no ciudadanos” que voten ilegalmente

El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, apuntó contra California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada por la supuesta inclusión de unos 250 mil “no ciudadanos” en sus padrones electorales. Esto fue horas después de que el presidente Donald Trump difundiera un mensaje sobre las las vulnerabilidades del sistema y la presunta interferencia extranjera, renovando su presión al Congreso para aprobar reglas de voto más estrictas.

El DHS contra California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada

Mullin, titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una advertencia directa a los estados que se resisten a colaborar con sus programas de “integridad electoral” de la administración Trump. Dijo que el organismo identificó a 250.000 personas que no poseen la ciudadanía estadounidense pero que figuran en los padrones electorales de solo cuatro estados: California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada.

Trump había señalado en la noche del 16 de julio “especialmente a estados gobernados por demócratas, como California”, para sostener que el voto por correo allí tiene “amplio uso” y que esos sistemas presentan vulnerabilidades que facilitarían fraude.

“Solo en cuatro estados hemos identificado a 250.000 no ciudadanos registrados para votar en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada. También trabajamos con estados proactivos para identificar a 28.000 no ciudadanos en sus padrones electorales, además de 400.000 individuos que todavía están registrados para votar y que han fallecido“, dijo.

“Si usted es un ilegal o está votando ilegalmente, lo cazaremos, lo encontraremos y lo procesaremos”, sentenció Mullin.

La respuesta de los estados no se hizo esperar. El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó en duros términos el discurso de Trump: “Antes de que se emita un solo voto, ya está preparando el terreno para manipular estas elecciones y convencerte de que no confíes en los resultados si no te favorecen. Esto es lo que hacen los autoritarios. No te dejes engañar”, dijo Newsom en su cuenta de X.

El gobernador de California cuestionó al presidente Trump por su discurso sobre el sistema electoral X: @gavinnewsom

La llamada Save America Act exigiría una prueba de ciudadanía para registrarse y documentos de identidad para votar, fortaleciendo el control federal sobre elecciones que hoy administran los estados.

El DHS, contra los jueces

En total, según Mullin, 23 estados trabajaron con la agencia federal a través del programa SAVE para auditar sus listas electorales. Entre ellos figuran Georgia, Ohio, Tennessee, Texas, Carolina del Norte, Idaho, Alabama, Misuri, Luisiana, Kansas, Arkansas, Wyoming, Montana, Iowa, Florida, Dakota del Sur, Indiana, Arizona, Carolina del Sur, Utah, Nebraska, Michigan y Oklahoma.

Mullin también cuestionó a los jueces que limitaron el avance del programa SAVE. Según sus palabras, “estamos recibiendo resistencia de jueces activistas que dicen: esperen, el programa SAVE, al cual están tratando de ponerle un freno actualmente”.

Mullin aseguró que revisarán los registros uno por uno en aquellos estados que rechacen la participación en el programa SAVE, dado que los datos sobre quienes votaron son registros públicos.

El funcionario aclaró que la identificación real, conocida como Real ID, no otorga por sí misma el derecho a votar ni acredita la ciudadanía. Las leyes actuales exigen ser ciudadano y cumplir con los requisitos específicos de elegibilidad para participar en el sufragio. Las penas por el registro o el voto ilegal alcanzan hasta cinco años de prisión y multas de 250.000 dólares. El DHS buscará la aplicación de la máxima presión legal contra los infractores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.