Nueva York queda entre las ciudades con peor calidad de aire del mundo por el humo de los incendios en Canadá

WASHINGTON.- En un país como Estados Unidos que vive obsesionado con los datos y las estadísticas, en las últimas horas millones de norteamericanos viraron su atención a un ranking inesperado, y en el que repentinamente este viernes se convirtieron en líderes mundiales. A medida que el humo de los incendios forestales que arrasan la provincia canadiense de Ontario avanzan sin pausa, cuatro ciudades estadounidenses -entre ellas Nueva York y Nueva Jersey, donde el domingo la selección argentina disputará la final del Mundial- encabezan la lista de las urbes con con la peor calidad de aire del planeta.

Esta madrugada, la densa capa de humo que encendió alarmas por el partido decisivo entre la Argentina y España en el estadio MetLife -descubierto, a diferencia de otros escenarios mundialistas- cubrió también los cielos de Detroit, Chicago y Washington con una una especie de olor a quemado y una bruma grisácea. Las tres ciudades quedaron al tope de urbes globales del listado de peor calidad de aire en vivo que elabora la empresa suiza IQAir.

La ciudad de Nueva York, cubierta con una densa capa de humo por los incendios forestales, vista desde Nueva Jersey, el 17 de julio. Ryan Murphy - FR172324 AP

Según las mediciones de calidad del aire -en una escala de cero a 500, con las cifras más altas que implican mayores riesgos para la salud, Detroit lidera esta mañana el ranking global, con un nivel de 435. A la principal ciudad del estado de Michigan, en la frontera con Canadá, le siguen Chicago (330), Washington (242) y Nueva York (160). En todas, claro, las autoridades activaron las alertas y recomendaciones a sus habitantes por la baja calidad del aire ante la elevada concentración de partículas finas procedentes del humo.

En la medición, los niveles superiores a 301 se consideran “peligrosos” para la salud; entre 201 y 300, “muy poco saludables”, y entre 151 y 200, “poco saludable”. Según estimaciones, más de 100 millones de personas en 18 estados norteamericanos están lidiando con los efectos del humo sobre el aire por los incendios forestales en Canadá.

La ciudad de Nueva York, cubierta con una densa capa de humo por los incendios forestales, vista desde Nueva Jersey, el 17 de julio de 2026. Ryan Murphy - FR172324 AP

Si bien Nueva York y toda su área metropolitana sigue sufriendo por el humo y una persistente bruma, los expertos confían en que un cambio en las condiciones meteorológicas en las próximas horas llevará alivio a tiempo para la final del Mundial que se disputará en Nueva Jersey el domingo desde las 15 (hora local, las 16 en la Argentina).

Se prevé que un frente frío, con algunas precipitaciones, llegue durante el inicio del fin de semana, lo que podría mitigar las peores condiciones que generaron el humo de los incendios forestales justo a tiempo para el partido.

“Lloverá el sábado, así que eso debería disipar gran parte del humo. El domingo por la mañana veremos pasar un frente frío por la zona, el cual debería desplazar cualquier resto de humo que estemos viendo”, señaló el meteorólogo Alex DaSilva, del sitio especializado AccuWeather. En Nueva Jersey, se pronostica que el domingo a las 15, cuando empiece la final, estará soleado y la temperatura rondará los 28°C.

El estadio MetLife, en Nueva Jersey, sede de la final de la Copa del Mundo entre la Argentina y España. Google Maps

A raíz de la emergencia por la degradación en la calidad del aire, las autoridades neoyorquinas aconsejaron a los residentes permanecer en lugares cerrados siempre que sea posible y limitar la actividad física intensa al aire libre, especialmente a aquellas personas que padecen problemas respiratorios.

ALERT: The entire DC area is now under a CODE PURPLE alert for very unhealthy air. This is some of the worst smoke pollution our area experienced on record.



Limit time outside and/or wear an N95 mask, if possible. This is esp true if you have asthma or respiratory issues. The… pic.twitter.com/Ipm3iI6IZb — Capital Weather (@capitalweather) July 17, 2026

En Washington y gran parte del estado de Maryland, limítrofe con la capital norteamericana, se activó una alerta de calidad del aire de “código rojo” este viernes, mientras que en otras zonas cercanas rigió una de “código púrpura”, que significa que las concentraciones de contaminación atmosférica son muy perjudiciales para la salud de la población general, señaló el Departamento de Medio Ambiente de Maryland.

“Los efectos de la contaminación del aire pueden minimizarse evitando realizar actividades extenuantes o ejercicio al aire libre”, señaló en un comunicado.

La emergencia de salud pública provocada por el humo de incendios forestales canadienses que afecta la calidad del aire en Nueva York Imagen ilustrativa creada con IA

El alivio que experimentaría Nueva York el fin de semana, sin embargo, no se replicaría en otras de las zonas afectadas en Estados Unidos, de acuerdo a los meteorólogos. Es probable que la zona norte del Medio Oeste —incluidas ciudades como Detroit, Chicago y Milwaukee— continúen lidiando con los efectos del humo durante todo el fin de semana.

Muchos de los focos de incendios forestales que arrasan extensas zonas de Ontario siguen activos esta mañana. El ministerio de Recursos Naturales de esa provincia canadiense -cuya capital es Toronto- informó que hay más de 180 incendios activos a través de su mapa interactivo, que mostró 25 nuevos focos.

New York was covered in smoke from wildfires in Canada. A thick layer of smog blanketed the city’s sky, while the smell of burning spread through the streets.



More News: https://t.co/K1sSWGAZ1u pic.twitter.com/jnDQecN2Xu — Unit News (@Unit_News) July 17, 2026

En Canadá, el combate contra los incendios es competencia de los gobiernos regionales y no del gobierno federal. Sin embargo, el jueves Ontario solicitó ayuda al gobierno del primer ministro Mark Carney, incluida la intervención del Ejército, para hacer frente a la propagación de las llamas.

La propagación de los incendios y el impacto del humo sobre ciudades norteamericanas despertó quejas en Estados Unidos, como de algunos legisladores que criticaron al gobierno canadiense por su gestión de la crisis.

“Si Canadá no gestiona sus bosques para prevenir estos incendios, Estados Unidos buscará otras alternativas y actuará por su cuenta para proteger a su población”, escribieron el miércoles cuatro miembros republicanos del Congreso por Michigan -limítrofe con Canadá- en una carta dirigida a Carney.