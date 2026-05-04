Amazon enviará productos de cualquier empresa

Amazon anunció el lunes que está ampliando su enorme red de envío y entrega a cualquier empresa que quiera utilizarla

El nuevo servicio, llamado Amazon Supply Chain Services (ASCS), permite a las empresas pagar a Amazon para que se encargue de llevar los productos desde las fábricas hasta la puerta de los clientes. Eso incluye enviar mercancías por el mar, almacenarlas en centros logísticos y entregar paquetes los siete días de la semana

Grandes nombres como Procter & Gamble, 3M, Lands' End y American Eagle ya lo han contratado

Amazon comparó esta iniciativa con el lanzamiento de Amazon Web Services, su negocio de computación en la nube que empezó como una herramienta interna creada por la empresa y que ahora es un negocio gigantesco

Amazon apuesta por poder hacer lo mismo con el envío y la logística

La mayor parte de la capacidad logística de Amazon solo estaba disponible para las empresas que vendían productos en su sitio

La medida coloca a la compañía en una competencia más directa con gigantes del envío como FedEx, UPS y DHL