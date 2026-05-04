Siguen el ejemplo de Ron DeSantis: los dos estados que rediseñan sus mapas electorales

Al seguir la estrategia implementada por Ron DeSantis en Florida, los gobiernos republicanos de Alabama y Tennessee citaron este lunes 4 de mayo a sus legisladores a sesiones extraordinarias para aprobar nuevos mapas electorales del Congreso.

Estrategias de Alabama en la redistribución de distritos en Estados Unidos

La iniciativa surge tras un fallo judicial relacionado con la redistribución electoral que podría permitir que ambos estados impulsen nuevas líneas del mapa del Congreso antes de las elecciones del 3 de noviembre de 2026.

Según reportó la agencia Associated Press, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, convocó a los legisladores en Montgomery para establecer planes de contingencia que permitan cambiar los mapas del Congreso antes de los próximos comicios.

Los líderes republicanos locales señalaron que el objetivo es que el estado envíe siete representantes republicanos al Congreso, lo que modificaría la actual delegación, que incluye dos demócratas.

Alabama espera que, bajo el nuevo criterio de la Corte Suprema, se le permita descartar el mapa que incluía un segundo distrito con mayoría de votantes afroamericanos y retomar un diseño trazado por la legislatura estatal.

El rediseño de Tennessee y el impacto en Memphis

Por su parte, en Tennessee, el gobernador Bill Lee anunció, según AP News, una sesión especial para fragmentar el único distrito demócrata del estado, situado en la ciudad de Memphis.

Esta maniobra, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, busca distribuir a los votantes de dicho distrito entre zonas rurales conservadoras para obtener un escaño adicional para el GOP.

Los representantes demócratas calificaron la medida como un “asalto descarado” para eliminar la representación de las minorías en la Cámara de Representantes.

Alabama y Tennessee citaron este lunes 4 de mayo a sus legisladores a sesiones extraordinarias para aprobar nuevos mapas electorales del Congreso. (Xinhua/Li Rui) (jg) (da) (ce) Li Rui - XinHua

Expresiones políticas ante las nuevas medidas electorales en el Congreso de EE.UU.

La reconfiguración de los distritos electorales generó un clima de confrontación nacional, compuesto de:

El presidente Donald Trump instó a las legislaturas a actuar según lo dictaminado por la Corte Suprema. Proyectó que su partido podría ganar hasta 20 escaños adicionales en la Cámara.

instó a las legislaturas a actuar según lo dictaminado por la Corte Suprema. Proyectó que su partido podría ganar hasta 20 escaños adicionales en la Cámara. El senador Raphael Warnock comparó estas acciones con los métodos de la era de Jim Crow, y denunció que se busca permitir que políticos partidistas manipulen las líneas para silenciar voces ciudadanas.

Cabe destacar que la rapidez con la que Alabama y Tennessee buscan actuar sigue el precedente de Florida, donde el gobernador Ron DeSantis logró la aprobación de nuevos distritos el mismo día en que se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema.

El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapa Fox News / Oficina de DeSantis

Mientras los republicanos aceleran el rediseño para asegurar una ventaja en los comicios del 3 de noviembre, la validez final de estos mapas electorales quedará en manos de los tribunales, que deberán determinar si estos cambios cumplen con la nueva interpretación de la Ley de Derechos Civiles.