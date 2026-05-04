Cinco distritos, 65 km y acompañado por 30 mil ciclistas: Mamdani hace historia en Nueva York

La Five Boro Bike Tour de Nueva York, reconocida como la competencia recreativa de ciclismo más importante de Estados Unidos, contó con la participación de más de 32.000 personas en su edición del 3 de mayo. Pero el dato político de la fecha surgió con la presencia de Zohran Mamdani, quien completó la totalidad del trayecto de 64 kilómetros y se transformó en el primer alcalde en realizar esta hazaña mientras ejerce su mandato.

Qué es el Five Boro Bike Tour de Nueva York y por qué fue Mamdani

La travesía recorrió los cinco distritos neoyorquinos a través de calles cerradas al tránsito vehicular, una oportunidad única que permitió a los entusiastas transitar por puentes y autopistas vedados al uso cotidiano de bicicletas.

El itinerario inició en el Bajo Manhattan y avanzó hacia el norte por la Sexta Avenida, cruzó el corazón de Central Park y atravesó Harlem. Posteriormente, el pelotón pasó al Bronx mediante el Madison Avenue Bridge, retornó a Manhattan por el FDR Drive, cruzó el Queensboro Bridge hacia Queens, circuló por el Pulaski Bridge hacia Brooklyn y finalizó en el Verrazzano-Narrows Bridge con meta en Fort Wadsworth, Staten Island.

El mapa del recorrido del Five Boro Bike Tour 2026 en Nueva York, en el que participó Mamdani

La presencia de Mamdani en el Five Boro Bike Tour de Nueva York

Tras el arribo, el alcalde Mamdani destacó la relevancia simbólica del encuentro frente a los miles de asistentes. “Es un gran placer estar de regreso en el Five Boro Bike Tour y estoy muy emocionado hoy por aparentemente estar haciendo historia como el primer alcalde en funciones en recorrer con ustedes todo el camino”, manifestó el mandatario según reportó Reuters.

En su discurso, el jefe comunal aprovechó para remarcar el vínculo histórico del evento con la identidad urbana. “Hace casi 50 años, este tour comenzó con el amor por la ciudad de Nueva York. Y ahora, hoy, nos une ese mismo amor por la ciudad que llamamos hogar y el amor por el ciclismo en nuestra ciudad”, afirmó el funcionario.

La organización, a cargo de la entidad Bike New York, dispuso diversas olas de salida entre las 7:30 y las 10:30 de la mañana. Los participantes abonaron una inscripción de US$ 178,92, monto que incluyó el soporte mecánico en ruta, refrigerios en los descansos y el acceso al Festival de Llegada en Staten Island. La logística del evento requirió, además, de una Expo de Bicicletas que funcionó en Chelsea Industrial desde finales de abril hasta el 2 de mayo.

New York City Mayor Zohran Mamdani made history as the first city mayor to ride the full TD Five Boro Bike Tour, joining more than 32,000 cyclists for the 40-mile route across all five boroughs pic.twitter.com/9XegpUcVo9 — Reuters (@Reuters) May 4, 2026

El alcalde Mamdani enfatizó que su gestión busca transformar la movilidad en la metrópoli. “Estoy muy emocionado de estar aquí junto con varios líderes de la administración, incluido nuestro comisionado del Departamento de Transporte, colaborando para que sea más fácil ser ciclista en esta ciudad, más fácil encontrar un ciclismo seguro en los cinco distritos”, concluyó el mandatario ante la prensa presente en la llegada.

El tour, consolidado como el segundo más grande del mundo, ofreció una atmósfera festiva con música en vivo y el despliegue de una comunidad unida por el deporte.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.