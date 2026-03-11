América y Cruz Azul ganan de visita en los octavos del torneo de Concacaf

El América de México venció 1-0 al Philadelphia Union de Estados Unidos mientras que en duelo de clubes mexicanos, el Cruz Azul remontó para imponerse 3-2 al Monterrey, el martes por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el estadio Subaru Park, una vistosa definición del brasileño Raphael Veiga valió el triunfo mínimo del América ante el Philadelphia Union.

La victoria resultó costosa y preocupante para la escuadra americanista, ya que su portero titular Ángel Malagón sufrió una lesión en la pierna izquierda al minuto 37.

"La verdad es que el triunfo era importante, pero queda el sentimiento de tristeza por Malagón, lo queremos mucho, entró como capitán al partido, tiene mucha importancia para nosotros", dijo el brasileño André Jardine, director técnico del América.

En un intento por despejar la pelota ante la presión del atacante Milan Iloski, el guardameta mexicano se tiró al suelo por una molestia en la parte inferior de la pierna, y fue relevado por Rodolfo Cota al 42.

"Lo de Malagón es una lesión de tendón de Aquiles, ojalá que no sea ruptura total, que sea parcial. Lo va a sacar por un buen tiempo. Es una lesión inexplicable por el movimiento que hace", comentó Jardine.

Malagón, de 29 años, es uno de los porteros habituales de la selección mexicana, y pelea por ser titular para el seleccionador Javier Aguirre.

"Nuestro arquero será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica. El resultado conducente será debidamente informado en su oportunidad", notificó el América en sus redes sociales.

El gol de las Águilas cayó al minuto 20 cuando, tras recibir en el área una asistencia del uruguayo Brian Rodríguez, Veiga colocó su remate de zurda en el ángulo superior izquierdo.

"Es una victoria importante, contra un rival fuerte. Hicimos un primer tiempo, en el segundo el rival sin nada que perder metió centros, pero fuimos sólidos atrás y nos llevamos una ventaja importante", resumió Jardine.

Esta eliminatoria se cerrará el 18 de marzo en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

- Cruz Azul le da la vuelta al Monterrey -

En el estadio BBVA, el Cruz Azul, campeón defensor, remontó para vencer 3-2 al Monterrey.

La Máquina del Cruz Azul se puso en ventaja con gol de Érik Lira (25').

Los Rayados del Monterrey le dieron la vuelta al marcador antes del descanso con doblete de Roberto de la Rosa (35', 40').

La escuadra celeste igualó con un penal (84') que el argentino Gonzalo Piovi cobró ante el defensa colombiano Stefan Medina, quien se puso el jersey y los guantes de portero por la expulsión del uruguayo Santiago Mele.

El argentino Nicolás Ibáñez (90') firmó el 3-2 definitivo para el equipo celeste.

La vuelta de esta llave se jugará el martes 17 de marzo en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

La actividad del martes se cerraba más tarde con el partido entre LAFC de Estados Unidos y Alajuelense de Costa Rica en el estadio BMO, en Los Ángeles.