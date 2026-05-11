Trump advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una “victoria total”

WASHINGTON.- Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en busca de un acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente se empantanaron aún más este lunes y parecieron entrar en un callejón sin salida, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que el frágil alto el fuego está “con soporte vital” y rechazara en duros términos la respuesta del régimen de los ayatollahs a la última propuesta de paz norteamericana.

El líder republicano, quien el domingo ya había tildado de “totalmente inaceptable” el mensaje enviado por Teherán a través de los mediadores paquistaníes, subió la apuesta y calificó la propuesta de “estúpida” y un “pedazo de basura” que “ni siquiera” había terminado de leer, lo que avivó los temores globales a que se aleje la posibilidad de un acuerdo que encarrile la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump, en un evento en la Casa Blanca. KENT NISHIMURA - AFP

Además, como ya hizo reiteradas veces en las diez semanas que lleva el conflicto, Trump prometió desde el Salón Oval una “victoria total” sobre Irán después de que Estados Unidos -según afirmó- neutralizara las fuerzas y capacidades militares iraníes y eliminara a varios de sus líderes.

“Calificaría [el alto el fuego] como algo sumamente frágil en este momento, después de leer ese pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo... El alto el fuego está con un enorme soporte vital. Es como cuando entra el médico y dice: ‘Señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de probabilidades de sobrevivir’“, graficó el mandatario norteamericano, que en este marco tiene previsto reunirse a fin de esta semana en China con el presidente Xi Jinping.

Tras las fuertes advertencias de Trump, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que las Fuerzas Armadas del régimen estaban preparadas para “dar una respuesta ejemplar a cualquier acto de agresión“ y que los adversarios del país persa se llevarían “una sorpresa”.

El destructor Arleigh Burke USS (DDG 115) ejecuta un bloqueo marítimo contra el buque petrolero de crudo con bandera iraní Herby, mientras este intentaba navegar hacia un puerto iraní, el 24 de abril de 2026. - - US NAVY

Inquietos, los mercados energéticos volvieron a reaccionar negativamente a las señales de que el conflicto bélico estaría lejos de tener un final a la vista. Los precios del petróleo subieron, y el crudo de referencia Brent cerró la sesión en torno a los 104 dólares por barril.

El fin de semana pasado, Pakistán había entregado a Estados Unidos la respuesta iraní a una propuesta de la Casa Blanca para negociar el fin de la guerra. Allí, el régimen enfatizó su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial; exigió una compensación por los daños de la guerra e instó a Estados Unidos a poner fin a su bloqueo naval, a garantizar que no se habrá nuevos ataques, a levantar las sanciones y eliminar la prohibición sobre las ventas de petróleo iraní.

También insistió en que cualquier acuerdo debería incluir el cese inmediato de los combates en el Líbano, donde Israel -aliado de Estados Unidos en la ofensiva contra Irán- se enfrenta con el grupo terrorista Hezbollah.

“El paso seguro por el estrecho de Ormuz y el establecimiento de la seguridad en la región y en el Líbano también forman parte de una oferta generosa y responsable”, insistió este lunes el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien calificó las exigencias norteamericanas de “unilaterales e irrazonables”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por la Casa Blanca. Jacquelyn Martin - AP

Estados Unidos, por su parte, había propuesto el cese de las hostilidades antes de iniciar conversaciones sobre temas más espinosos entre ambos países, incluido el programa nuclear de Irán, que según la administración republicana persigue fines militares.

Este lunes, Trump afirmó que “hace dos días” Irán había accedido a permitir que Estados Unidos entrara en su territorio para retirar lo que el mandatario denomina “polvo nuclear”, en referencia al uranio enriquecido que aún mantiene almacenado el régimen.

“Solo para que conste en acta, me dijeron: ‘Solo hay dos países en todo el mundo que podrían sacar ese material de allí... China y Estados Unidos, porque nosotros no disponemos del equipo necesario’”, reveló el presidente. “Íbamos a ir con ellos, pero cambiaron de opinión”, agregó Trump, que tiene como uno de sus objetivos centrales evitar que Irán utilice ese material para desarrollar armas nucleares. “Nunca las tendrán”, prometió.

El mandatario también dijo que hay “moderados” y “lunáticos” entre los líderes iraníes que lidian con las autoridades norteamericanas, y que “los moderados se mueren por llegar a un acuerdo”.

Para Trump, una extensión indefinida del conflicto -cada vez más impopular en Estados Unidos por sus efectos económicos- acarrea serios riesgos políticos, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato en las que los republicanos pondrán en juego su control del Capitolio.

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada este lunes reveló que dos tercios de los norteamericanos afirman que Trump no explicó con claridad los objetivos de la intervención militar estadounidense en Irán.

En ese contexto, el magnate está a punto de iniciar el miércoles un viaje de alto perfil a China, en donde será recibido por Xi. La guerra en Medio Oriente, que ha tensado el vínculo entre las dos potencias, será uno de los temas centrales entre ambos líderes.

El presidente de China, Xi Jinping. Andy Wong - AP

Al ser consultado este lunes en la Casa Blanca sobre qué espera obtener de su cumbre en China, Trump prefirió hablar sobre su estrecha relación con Xi. “Lo respeto mucho”, dijo.

Aunque de acuerdo a los analistas Washington busca que Pekín use su influencia sobre Teherán para impulsar un acuerdo y lo persuada para reabrir el estrecho de Ormuz, el régimen de los ayatollahs sugirió este lunes que Xi podría adoptar una posición opuesta.

“Nuestros amigos chinos saben muy bien cómo aprovechar estas oportunidades para advertir sobre las consecuencias de las acciones ilegales e intimidatorias de Estados Unidos para la paz regional”, estimó Baghaei.

China, el mayor importador mundial de crudo, mantiene profundos lazos económicos con Irán, y ha sido el principal comprador de petróleo del régimen en los últimos años.

Otra señal de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán se produjo este lunes con las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro que lidera Scott Bessent contra 12 personas y entidades acusadas de facilitar la venta y el transporte de petróleo iraní a China por parte de la Guardia Revolucionaria, brazo armado del régimen.

Las sanciones, adoptadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, apuntan a una red de empresas pantalla que, según la Casa Blanca, ayuda a “canalizar los ingresos de la venta de crudo hacia el régimen iraní”. Según un comunicado del Departamento del Tesoro, esos fondos son usados por Irán para financiar programas de armamento, apoyar a grupos considerados terroristas y sostener estructuras de seguridad internas.