IRS retiene reembolsos por un error bancario: el trámite que hay que hacer en 30 días para cobrarlo

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) comenzó a reforzar el uso de pagos electrónicos para la entrega de reembolsos fiscales. Bajo la implementación de la Orden Ejecutiva 14247, ciertos contribuyentes pueden recibir el aviso CP53E si el depósito directo no puede concretarse por errores en la información bancaria. La situación se regulariza con un trámite que se debe completar en 30 días o bien explicar por qué no es posible recibir el pago electrónico.

Qué significa el aviso CP53E del IRS

De acuerdo con el sitio web oficial de la agencia, el aviso CP53E llega exclusivamente por correo postal y se emite cuando la entidad financiera rechaza el depósito directo o cuando la cuenta informada presenta inconsistencias. Esto puede ocurrir por números incorrectos, cuentas cerradas o datos incompletos.

Tax Refund: la herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso

Según el procedimiento vigente, una vez emitido el aviso, el contribuyente tiene 30 días para actualizar o agregar nueva información bancaria a través de su cuenta individual del IRS. En la sección de notificaciones aparece la opción de “Agregar cuenta bancaria”, habilitada únicamente para quienes recibieron el aviso correspondiente.

El organismo también aclaró que la cuenta registrada debe pertenecer al titular del reembolso o tratarse de una cuenta conjunta. No se aceptan depósitos directos hacia cuentas de terceros.

Cómo actualizar la información bancaria para recibir el reembolso del IRS

El proceso debe completarse exclusivamente desde la plataforma digital del IRS. Los empleados de la agencia no están autorizados a modificar datos bancarios por vía telefónica. Para iniciar el trámite, el usuario debe:

Iniciar sesión o crear una cuenta en línea en el sitio oficial del IRS.

en el sitio oficial del IRS. En la página de inicio de la cuenta (Account Home), buscar la sección de “Notificaciones” .

. Luego, hacer clic en la notificación que indica “Agregar cuenta bancaria” .

. Seguir las instrucciones para proporcionar los detalles de la nueva cuenta o, si se prefiere un cheque físico, se tendrá que seleccionar una condición de excepción para permitir este envío.

Después de ingresar los datos actualizados, el IRS realizará una validación de la información. El estado del reembolso puede reflejar cambios entre dos y cinco días hábiles después de completar el procedimiento.

Los contribuyentes pueden gestionar sus trámites a través de una cuenta en línea individual, donde es posible actualizar datos bancarios para recibir los reembolsos del IRS Stock en canva

Por qué se necesita una cuenta bancaria para un depósito directo del IRS

Proporcionar una cuenta bancaria para el depósito directo es un requisito fundamental debido a un cambio en la política federal destinado a modernizar la entrega de fondos. La Orden Ejecutiva 14247 exige la transición a pagos electrónicos para todos los desembolsos federales, lo que incluye los reembolsos de impuestos.

Esta política busca eliminar gradualmente los cheques en papel para aumentar la seguridad y eficiencia del sistema. Según información del IRS, los cheques en papel tienen 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o sufrir retrasos en comparación con los depósitos directos.

Esta modalidad ayuda a defenderse contra el fraude financiero y evita que los reembolsos sean devueltos al IRS como “no entregables”, algo común con el correo postal. La transición a medios electrónicos reduce los costos operativos del gobierno y aumenta la eficiencia general en la gestión de los fondos públicos.

Si no se responde al aviso CP53E dentro de los 30 días o si el IRS no puede validar la nueva cuenta, se enviará un cheque por correo después de seis semanas Imagen ilustrativa generada con IA

Qué pasa si no se responde un aviso CP53E dentro de los 30 días

El IRS informó que, si el contribuyente no responde al aviso CP53E dentro de los 30 días establecidos, el organismo emitirá el reembolso mediante cheque físico. El envío postal puede demorar alrededor de seis semanas.

La agencia señaló además que el sistema permite una única actualización digital de los datos bancarios. Si la nueva cuenta también es rechazada, el pago pasará automáticamente a formato de cheque en papel.