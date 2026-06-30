Ancelotti demuestra su valía, pero persisten las preocupaciones en Brasil

Carlo Ancelotti mantuvo su característico aplomo para guiar a Brasil a los octavos de final del Mundial, pero en el seno del equipo se admite que hay margen de mejora mientras intentan desafiar a los escépticos.

La Canarinha estuvo a un tiempo de quedarse fuera del torneo antes de reaccionar para lograr una dramática victoria por 2-1 sobre Japón el lunes en Houston.

Tras ir perdiendo 1-0 al descanso por un magnífico gol de Kaishu Sano, Casemiro acalló a sus críticos con un cabezazo en el minuto 56.

Ancelotti dio entrada a Gabriel Martinelli a los 66' y, cuando la prórroga parecía inevitable, el extremo del Arsenal marcó en el quinto minuto del tiempo añadido, dejando a los jugadores de Japón entre lágrimas.

En busca de su sexto título mundial, el primero desde 2002, la Seleção se enfrentará ahora a Noruega o Costa de Marfil.

"Sabíamos que teníamos la posibilidad de remontar el partido. Así que se trataba de mostrar un poco de calma en los últimos metros", dijo el defensor Gabriel Magalhães, quien levantó el centro convertido por Casemiro.

Ese fue el mensaje a los jugadores del célebremente tranquilo Ancelotti en el descanso: mantener la calma, seguir insistiendo, que los goles llegarían.

Brasil mejoró en la segunda parte y remontó un partido eliminatorio mundialista por primera vez desde 2002.

"En el descanso les dije que no perdieran la paciencia porque íbamos a marcar tarde o temprano", dijo Carletto, quien disputa su primer Mundial como seleccionador, tras ganarlo todo a nivel de clubes.

- Estilo "camaleón" -

El diario brasileño O Globo elogió al italiano, el primer entrenador extranjero del Scratch desde 1965, por su flexibilidad táctica y su deseo de que el equipo tenga "varias" identidades.

El estilo "camaleón" podría ser el "as bajo la manga". "La mayor arma de Brasil fue la lectura del juego de Ancelotti", afirmó.

La actual camada de la selección brasileña ha sido duramente criticada en casa por ser solo una sombra de los grandes equipos de antaño, tras sufrir para superar la fase de clasificación.

Cuenta con el atacante del Real Madrid Vinícius Jr, que marcó cuatro goles en la fase de grupos, pero por lo demás no está repleta de talento de clase mundial.

No ofreció una buena imagen al empatar 1-1 con una fuerte Marruecos para iniciar la primera ronda, antes de lograr sendos 3-0 ante unos limitados equipos de Haití y Escocia.

Y aunque Japón es un combinado técnicamente dotado y con grandes aspiraciones, llegó al duelo de dieciseisavos luego de haber empatado dos partidos y ganado uno (4-0 a Túnez) en la instancia anterior.

Tras encajar el gol, después de que el lateral Danilo regalara el balón, los miles de aficionados brasileños se impacientaron en Houston.

El centrocampista Casemiro, de 34 años, ha sido un objetivo particular de su descontento. Pero con Ancelotti al mando, Brasil dio la vuelta al partido para lograr una victoria finalmente merecida.

Puede considerarse favorito para vencer a Noruega o a Costa de Marfil.

- Cautela y defensa de Casemiro -

Gabriel Magalhães, uno de los defensores más destacados de la Premier League en los últimos años, lanzó sin embargo una nota de cautela.

"Ahora descansemos y pensemos, sabemos que esta competición no es fácil y que son dos grandes equipos", dijo el central del Arsenal sobre sus próximos rivales. "Seguro que tenemos que mejorar".

La prensa brasileña señaló otras preocupaciones, entre ellas la reciente lesión de Lucas Paquetá.

El mediocampista del Flamengo fue sustituido en el descanso ante Japón por una lesión muscular en el muslo izquierdo y es duda para el duelo de octavos.

Y para algunos comentaristas, Casemiro, a pesar de su gol, y el lateral Danilo, también de 34 años, son un lastre.

Ancelotti no quiere oír nada en contra de quien fue su mediocentro defensivo en el Real Madrid, un jugador al que recuperó para el grupo después de estrenarse como seleccionador en junio del año pasado.

"Casemiro es un líder", dijo el técnico de 67 años. "Conoce muy bien su posición, cómo jugar en su posición. Nadie le está enseñando cómo tiene que jugar en su rol. Eso es muy importante".