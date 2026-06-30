A qué hora de EE.UU. juega Francia vs. Suecia, hoy en NY: transmisión en vivo del partido del Mundial 2026

En el marco de los 16avos de final del Mundial 2026, este martes se enfrentan Francia y Suecia por un lugar en la siguiente ronda, en uno de los duelos más atractivos de la jornada. El partido se lleva a cabo en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey y se puede seguir desde Estados Unidos con transmisiones en español y en inglés.

Francia vs. Suecia hoy: hora y cómo mirar en vivo el Mundial 2026

Este martes 30 de junio, el partido de Francia vs. Suecia comienza a las 17.00 hs (hora del Este de EE.UU.), en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey .

(hora del Este de EE.UU.), en el . El encuentro corresponde al duelo entre el primero del Grupo I y el tercero del Grupo F, y definirá quién avanza a octavos de final.

Francia clasificó a los 16avos de final con puntaje ideal y ahora debe enfrentar a Suecia este martes 30 de junio @equipedefrance

La transmisión en español en Estados Unidos estará a cargo de Telemundo, mientras que en inglés se transmitirá por FOX, según el calendario de CBS News. También estará disponible el servicio de streaming en español a través de Peacock.

De acuerdo con el cronograma oficial de la FIFA, el ganador de este encuentro tendrá su próximo cruce el sábado 4 de julio a las 17, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final.

Francia y Suecia en el Mundial 2026: resultados, figuras y camino a los 16avos

La última selección subcampeona, que consiguió alzarse con el trofeo en Rusia 2018, tuvo un buen desempeño en fase de grupos y avanzó con el puntaje ideal, con tres victorias sobre tres posibles. En su debut, venció a Senegal por 3 a 1, en un partido dinámico y parejo en la mayor parte del transcurso.

Luego, superó por 3 a 0 a Irak en la segunda fecha, y cerró la fase de grupos con un triunfo por 4 a 1 frente a Noruega, que no contaba con sus principales figuras en cancha.

Con 17 participaciones totales y dos campeonatos mundiales, Francia se perfila como la favorita para el enfrentamiento, aunque en frente tendrá un equipo sólido.

El seleccionado galo cuenta con Ousmane Dembélé y Michael Olise como sus principales figuras, junto con Kylian Mbappé, uno de los goleadores del torneo.

Suecia debutó con un triunfo por 5 a 1 en el Mundial 2026, pero luego perdió contra Países Bajos y empató frente a Japón Jessica Tobias - FR172197 AP

Por su parte, Suecia debutó de la mejor manera con un triunfo por 5 a 1 sobre Túnez, aunque luego su rendimiento mermó. En el segundo partido, perdió por 5 a 1 frente a Países Bajos, y logró clasificar como mejor tercero con un empate por 1 a 1 con Japón.

A diferencia de su rival, el seleccionado sueco nunca consiguió alzar el trofeo de la Copa del Mundo, pese a que participó de la competencia en 13 ocasiones. El mejor desempeño tuvo lugar en la edición que se llevó a cabo en su territorio en 1958, en la que llegó a la final, pero perdió por 5 a 2 contra Brasil, que contaba con figuras como Pelé, Vavá y Mário Zagallo.

El entrenamiento de Francia de cara al duelo con Suecia por el Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026 hoy: agenda completa del martes 30 de junio

El partido de Suecia vs. Francia es uno de los más llamativos para los aficionados, pero también se celebran otros enfrentamientos durante esta jornada mundialista. El calendario oficial de la FIFA indica que se disputan los siguientes encuentros este martes: