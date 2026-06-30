Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega 16avos este martes 30 de junio

Este martes 30 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta tres partidos definitorios por los dieciseisavos de final. Entre ellos, Francia busca consolidar su candidatura al título contra Suecia, mientras México recibe a Ecuador para confirmar su buen inicio en la fase de grupos.

Todos los partidos se juegan hoy martes en el Mundial 2026

Dos de los tres partidos que se disputan hoy por la Copa del Mundo se llevan a cabo en ciudades de Estados Unidos. El restante, por su parte, tiene lugar en México con la selección anfitriona en CDMX.

México llega a dieciseisavos de final con puntaje perfecto y la valla invicta Silvia Izquierdo AP

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, los encuentros programados para los 16avos de final este 30 de junio son:

Costa de Marfil vs. Noruega: 13 hs ET; 12 hs (hora local) en el Estadio de Dallas.

13 hs ET; 12 hs (hora local) en el Estadio de Dallas. Francia vs. Suecia: a las 17 hs (ET, hora local) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

a las 17 hs (ET, hora local) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. México vs. Ecuador: 21 hs ET; 19 hs (hora local) / 21 hs (hora del Este de EE.UU.) en el Estadio Azteca.

Cada uno de los cruces del Mundial 2026 se puede seguir en español por Telemundo. Asimismo, también está disponible la opción de verlo en inglés a través de la transmisión de FOX.

Con presencia del ICE: los operativos en los partidos del Mundial en EE.UU.

Tom Homan , designado como “zar fronterizo” por el presidente Donald Trump, destacó que el despliegue busca resguardar la seguridad de los estadios durante el torneo.

, designado como “zar fronterizo” por el presidente Donald Trump, destacó que el despliegue busca resguardar la seguridad de los estadios durante el torneo. En una entrevista con CBS News, el funcionario subrayó que el enfoque principal en cada sede es mantener los eventos “seguros”.

A pesar de descartar redadas migratorias masivas, Homan advirtió que la autoridad federal intervendrá ante situaciones irregulares específicas detectadas.

“Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto”, puntualizó sobre los protocolos vigentes.

El funcionario mencionó que los procedimientos de detención contemplan escenarios como:

Personas buscadas por delitos graves.

Sospechosos en listas de terrorismo.

Casos vinculados al tráfico de drogas.

Este esquema forma parte del nivel de seguridad máximo asignado al torneo de la FIFA por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La estrategia en las sedes del Mundial 2026 busca mitigar cualquier riesgo que comprometa la organización de los eventos en los alrededores de los estadios.