Año Nuevo en Miami: las cuatro mejores celebraciones para empezar 2023

escuchar

El Año Nuevo está a tan solo unos días y algunas ciudades ya están listas para recibir a miles de turistas y celebrar. Miami es uno de esos lugares a los que, tanto visitantes como locales, acuden para pasar una noche de fiesta y fuegos artificiales. Si el sur de Florida ya es uno de los destinos turísticos favoritos de Estados Unidos, su popularidad se elevó con los eventos que están programados para decirle adiós a 2022. Estas son algunas de las fiestas locales pautadas para el fin de semana.

BayFront Nye 2023 en Miami

Se trata de una de las celebraciones de fin de año más grandes, que reúne a grandes artistas y ofrece cócteles a sus invitados. El evento se lleva a cabo en el centro de la ciudad y no tiene costo. No obstante, existe una opción de entradas VIP, que se pueden adquirir desde US$249 por persona.

Los invitados deben considerar que, al ser un evento principalmente gratuito, el acceso es limitado. Las puertas se abrirán a partir de las 6 p.m. Del show estarán a cargo Willy Chirino y Arturo Sandoval, junto a grandes cantautores como Amaury Gutiérrez, Aymeé Nuviola, Carlos Oliva y Eduardo Antonio.

Uno de los shows que habrá en Miami para Año Nuevo contará con Willy Chirino y Arturo Sandoval Julia Andreasen/Julia Rose Photo - www.bayfrontnye.com

The Biltmore’s New Year’s Eve Celebration

Algunos recibirán el Año Nuevo con su mejor traje y con una copa en la mano. Al son de la música, los asistentes del The Biltmore’s New Year’s Eve Celebration disfrutarán de una gran noche. Los espectáculos de luces y explosiones de confeti no podrán faltar en esta cita.

El hotel Biltmore, ubicado en Country Club Ballroom, es otro ámbito clásico para los festejos. Los interesados ya tienen en la mira la barra libre premium y la gran variedad de platos de lujo que habrá. Las personas mayores de 21 años que deseen asistir al evento deben considerar que los asientos son limitados; las entradas aún están a la venta, a US$150.

La Nochevieja terminará con un increíble show de fuegos artificiales para dar bienvenida al 2023 Hotel Biltmore

The Masquerade en DAER

El club nocturno del Hard Rock Hotel & Casino Hollywood ofrecerá una pool-party a partir de las 9.30 p.m. de este sábado. Solo podrán ingresar los mayores de 21 años con un boleto cuyo costo es de US$150. El ticket incluye acceso a todos los espacios del Deal South Florida: Dear Dayclub, Nightclub y Rooftop; además barra libre y el show de DJ Diesel.

Festival Dreamland NYE

Se trata de un festival de varios días: iniciará este 29 de diciembre y terminará el 2 de enero de 2023. Su objetivo principal es entretener a turistas y locales con increíbles shows en cada una de sus jornadas.

A lo largo de los cuatro días, habrá fiestas llenas de actuaciones inolvidables y grandes producciones. Los conciertos estarán a cargo de:

Neon Dreams con Sofi Tukker y J Worra, Coco & Breezy.

Meat XXL Tuluminati, con Álex Costa, Felipe Lira, Matt Suave y Spencer Huff.

Dreamland NYE, que incluye a Danny Verde, Matt Denton e Isaac Escalante.

Horse Meat Disco Miami y Disco Daddy, con Purple Disco Machine.

La comunidad LGBT+ también tiene opciones de fiestas este Año Nuevo www.dreamlandnye.com/

LA NACION