Fin de año en Times Square: a qué hora es, quiénes se presentarán y cómo estará el clima

El final de 2022 está a apenas días y muchos ya se preparan para dar la bienvenida a un nuevo año. Aunque las opciones son variadas, hay un lugar en particular que es simbólico para celebrar esta fecha: Times Square. Este sitio de Nueva York atrae cada diciembre a miles de locales y turistas que buscan ver, entre otras cosas, la caída de la esfera. Esto es todo lo que hay que saber acerca de cómo será esta vez la popular celebración.

Los preparativos para estar en Times Square en el último día del año comienzan temprano. Muchos arriban horas antes para obtener la mejor vista y ubicación. De todos modos, el show también estará disponible en plataformas digitales, canales de TV y en la página oficial timessquarenyc.org, para aquellos que no pueden asistir.

Inicio de festejos

La serie de actividades para dar la bienvenida a 2023 comenzará a las 18 (hora local), con el encendido y la elevación de la esfera hasta lo más alto de One Times Square. Organizadores de Times Square y representantes del Carnival Cruise Line accionarán el interruptor gigante. Así, oficialmente se dará comienzo a una de las celebraciones más importantes de Fin de Año en todo el mundo.

La esfera que caerá el próximo sábado en Times Square INSTAGRAM / timessquarenyc

¿Quiénes se presentarán?

El evento tendrá como anfitrión a Jonathan Bennett y a Jeremy Hassell como coanfitrión. Muchos artistas se presentarán durante un show que, se estima, se prolongará durante seis horas. La fiesta arrancará con un espectáculo cultural chino, presentado por la Sino-American Friendship Association (SAFA): “Pondrán en escena una cautivante mezcla de danza, parkour, capoeira y más”, se lee en la página.

Después, aproximadamente a las 19 h, estarán Chelsea Cutler y el cantautor JVKE. Y no serán los únicos: Duran Duran, Ava Max, Osmani García, entre otros, también subirán al escenario a interpretar sus éxitos. La programación desglosada, hora por hora, también puede seguirse en timessquarenyc.org/.

¿Y la esfera?

Si bien las actividades comenzarán desde muy temprano, la caída de la esfera será a las 23.59 h. Será el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien pulsará el botón de cristal de Waterford, “que señala el descenso de la esfera e inicia la cuenta regresiva de sesenta segundos hasta el Año Nuevo”.

Llegar a Times Square en Año Nuevo

El medio local Telemundo 47 Nueva York afirmó que, debido a la multitud que se reunirá en el lugar, la mejor manera de llegar a Times Square es en transporte público. Las líneas del metro son una excelente opción, ya que muchas tienen como destino este céntrico punto.

Times Square, un clásico de Año Nuevo UNSPLASH

Para quienes estén en NYC, el 31 de diciembre se implementarán algunos cierres viales desde la Calle 43 y Broadway. Los bloqueos serán graduales, conforme llegue la gente a Times Square. En ese sentido, la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) invitó a revisar su website, con información actualizada.

El clima

Aunque no hay ninguna restricción hasta el momento, se esperan temperaturas bajas para el próximo sábado. The Weather Channel pronosticó que Nueva York registrará una máxima de 48° F (9° C) y mínima de 45° F (7° C). Durante el día, “estará nublado, con vientos leves y variables, y probabilidad de lluvia del 60%”. Mientras que, para la noche, seguirán las precipitaciones y descenderá la marca en el termómetro.

