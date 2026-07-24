Ante la ausencia de Messi, Inter Miami se apoya en el inspirado Pistolero Suárez

El Inter Miami buscará extender su racha de victorias consecutivas este sábado cuando visite al Montreal en la 18.ª fecha de la liga norteamericana (MLS) con un rejuvenecido Luis Suárez, que ha tomado las riendas del equipo ante la ausencia de Lionel Messi.

Messi, que viajó el martes a Argentina, estará de descanso un tiempo aún no determinado después de comandar a la albiceleste hasta la final del Mundial, perdida el domingo 1-0 en la prórroga ante España.

"No hay una fecha de regreso", dijo el entrenador del Inter, Guillermo Hoyos, el miércoles, tras la victoria sobre Chicago Fire por 3-2, con un doblete del Pistolero Suárez.

"Un Mundial es algo tremendo y hay un desgaste físico y mental (...) Ellos necesitan el tiempo", agregó sobre Messi y su compañero en la selección argentina Rodrigo De Paul, también de descanso.

Ante la ausencia de Messi, su amigo Suárez se ha convertido en capitán y principal carta de ataque de Las Garzas.

El veterano ariete uruguayo, de 39 años, suma ocho goles en la presente temporada de la MLS, cinco de ellos anotados en los últimos dos partidos.

Frente al Fire, Suárez se convirtió en el noveno jugador con por lo menos 100 partidos disputados para Inter Miami y se consolidó como el segundo mejor anotador en la historia del equipo, con 50 goles.

"Uno lo que intenta es ayudar al equipo y que siga en este crecimiento", destacó el Pistolero. "A pesar de la edad que tiene uno, sigue demostrando la ambición que tiene, desde chico nadie me regaló nada y seguiré dando todo hasta el último día".

El sistema 4-3-3 empleado por Hoyos le ha permitido a Suárez recuperar el protagonismo que perdió al final de la temporada anterior, con el DT Javier Mascherano.

Las Garzas están segundas en la Conferencia Este con 34 puntos, cinco menos que el líder del sector, el Nashville.

- Griezmann, impacto inmediato -

Con su nueva estrella, el francés Antoine Griezmann, que debutó con un gol el miércoles, el Orlando City arrancó la segunda mitad del año con un claro 4-0 ante San José Earthquakes que le permite ubicarse a un paso de los playoffs.

"Estoy disfrutando mucho de la energía y los trabajos que estamos haciendo", afirmó Griezmann tras su exitoso debut en la MLS.

El ex Atlético de Madrid, que había anotado en un encuentro amistoso durante el receso mundialista, se estrenó como goleador en la MLS frente al Earthquakes.

Orlando buscará sorprender de local al líder Nashville para meterse en zona de playoffs antes de iniciar en agosto su participación en Leagues Cup 2026, el torneo que reúne a los equipos de la MLS y la liga mexicana.

- Lewandowski al Yankee Stadium -

El polaco Robert Lewandowski saldrá en busca de su primer gol en la liga este sábado cuando visite con el Chicago Fire al New York City FC en el mítico Yankee Stadium.

Lewandowski disputó 62 minutos en su debut a mitad de semana frente a Inter Miami en el equipo que dirige Gregg Berhalter.

"Necesito un poco más de tiempo", mencionó el ariete polaco. "Después de dos días con mi equipo no esperaba que todo funcionara bien, estoy seguro que vamos a jugar mejor y con menos errores".

Chicago está tercero de la Conferencia Este con 26 puntos, a 13 unidades del líder, el Nashville, y a ocho del escolta, el Inter Miami.